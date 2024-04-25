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Скільки потрібно відступати місця на городі між огірками при посадці

25 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
На якій відстані садити огірки на городі — поради для дачників
Жінка, яка поливає посаджені огірки. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

При посадці огірків дуже важливо знати, скільки потрібно відступати між лунками, щоб виростити великі і смачні плоди. Досвідчені городники пояснили, на якій відстані слід садити огірки під час горизонтального і вертикального вирощування.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб правильно розвиватися і отримувати достатню кількість сонячних променів, огірки повинні мати багато місця. Щоб плоди не конкурували між собою за простір, потрібно робити між ними відстань. Досвідчені дачники пояснили, яку відстань варто робити між огірками.

Большой урожай огурцов в корзине
Великий врожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

На якій відстані потрібно садити огірки

Горизонтальне вирощування

При горизонтальному вирощуванні потрібно відступати від 30 до 40 сантиметрів між лунками. Експерти радять робити борозенку на глибині приблизно два сантиметри, куди потрібно класти по дві насінини цього овоча.

Посаджені на такій відстані огірки отримають необхідну кількість сонячних променів і корисних компонентів. Щоб вам зручніше було дбати про плоди, підживлювати ґрунт, а потім збирати готовий врожай, відступіть між огірками приблизно 70-100 сантиметрів.

Горизонтальное выращивание огурцов на огороде
Горизонтальне вирощування огірків на городі. Фото: Gardening Know How

Вертикальне вирощування

Під час такого вирощування городники ставлять різні опори, по яких витимуться огірки. Щоб скористатися цим методом, можна взяти заводську шпалеру, натягнути мотузки або встановити спеціальний каркас, на якому ростиме культура.

При такому вирощуванні між рослинами потрібно відступати приблизно 40-60 сантиметрів. Це потрібно для того, щоб овоч міг нормально розвиватися в достатній кількості місця. Щоб було зручніше доглядати огірки, а потім збирати врожай, залиште між лунками від 120 до 150 сантиметрів.

Вертикальный способ выращивания огурцов
Вертикальний спосіб вирощування огірків. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, що варто додати до лунок при посадці огірків, щоб отримати великий врожай. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще сіяти огірки на розсаду навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно сіяти редиску на городі навесні.

овочі
культура
город
огірки

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