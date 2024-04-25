На каком расстоянии сажать огурцы на огороде — советы для дачников

Сколько нужно отступать места на огороде между огурцами при посадке
При посадке огурцов очень важно знать, сколько нужно отступать между лунками, чтобы вырастить крупные и вкусные плоды. Опытные огородники объяснили, на каком расстоянии следует сажать огурцы во время горизонтального и вертикального выращивания.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Чтобы правильно развиваться и получать достаточное количество солнечных лучей, огурцы должны иметь много места. Чтобы плоды не конкурировали между собой за пространство, нужно делать между ними расстояние. Опытные дачники объяснили, какое расстояние следует делать между огурцами.
На каком расстоянии нужно сажать огурцы
Горизонтальное выращивание
При горизонтальном выращивании следует отступать от 30 до 40 сантиметров между лунками. Эксперты советуют делать бороздку на глубине примерно два сантиметра, куда нужно класть по два семена этого овоща.
Посаженные на таком расстоянии огурцы получат требуемое количество солнечных лучей и полезных компонентов. Чтобы вам удобнее было заботиться о плодах, подпитывать почву, а затем убирать готовый урожай, отступите между огурцами примерно 70-100 сантиметров.
Вертикальное выращивание
Во время такого выращивания огородники ставят разные опоры, по которым будут виться огурцы. Чтобы воспользоваться этим методом, можно взять заводские обои, натянуть веревки или установить специальный каркас, на котором будет расти культура.
При таком выращивании между растениями следует отступать примерно 40-60 сантиметров. Это нужно для того, чтобы овощ мог нормально развиваться в достаточном количестве места. Чтобы было удобнее ухаживать за огурцами, а затем собирать урожай, оставьте между лунками от 120 до 150 сантиметров.
Напомним, мы писали о том, что следует добавить в лунки при посадке огурцов, чтобы получить большой урожай.
Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сеять огурцы на рассаду весной 2024 года.
Также мы сообщали о том, как правильно нужно сеять редис на огороде весной.
Читайте Новини.LIVE!