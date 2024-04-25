На каком расстоянии сажать огурцы на огороде — советы для дачников

Женщина, которая поливает посаженные огурцы. Фото: Alamy

При посадке огурцов очень важно знать, сколько нужно отступать между лунками, чтобы вырастить крупные и вкусные плоды. Опытные огородники объяснили, на каком расстоянии следует сажать огурцы во время горизонтального и вертикального выращивания.

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Чтобы правильно развиваться и получать достаточное количество солнечных лучей, огурцы должны иметь много места. Чтобы плоды не конкурировали между собой за пространство, нужно делать между ними расстояние. Опытные дачники объяснили, какое расстояние следует делать между огурцами.

Большой урожай огурцов в корзине. Фото: Pinterest

На каком расстоянии нужно сажать огурцы

Горизонтальное выращивание

При горизонтальном выращивании следует отступать от 30 до 40 сантиметров между лунками. Эксперты советуют делать бороздку на глубине примерно два сантиметра, куда нужно класть по два семена этого овоща.

Посаженные на таком расстоянии огурцы получат требуемое количество солнечных лучей и полезных компонентов. Чтобы вам удобнее было заботиться о плодах, подпитывать почву, а затем убирать готовый урожай, отступите между огурцами примерно 70-100 сантиметров.

Горизонтальное выращивание огурцов в огороде. Фото: Gardening Know How

Вертикальное выращивание

Во время такого выращивания огородники ставят разные опоры, по которым будут виться огурцы. Чтобы воспользоваться этим методом, можно взять заводские обои, натянуть веревки или установить специальный каркас, на котором будет расти культура.

При таком выращивании между растениями следует отступать примерно 40-60 сантиметров. Это нужно для того, чтобы овощ мог нормально развиваться в достаточном количестве места. Чтобы было удобнее ухаживать за огурцами, а затем собирать урожай, оставьте между лунками от 120 до 150 сантиметров.

Вертикальный способ выращивания огурцов. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, что следует добавить в лунки при посадке огурцов, чтобы получить большой урожай.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сеять огурцы на рассаду весной 2024 года.

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