Як правильно прищеплювати дерева — навіщо це робити і як доглядати

Чоловік, який доглядає плодове дерево в саду. Фото: Decorexpro

Щеплення — це метод розмноження дерев і кущів, коли їхні властивості об’єднуються воєдино. Проте, далеко не кожен садівник точно знає, навіщо робити щеплення плодовим деревам і як їх доглядати після цього.

Новини.LIVE розповідає про цей процес.

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Навіщо робити щеплення деревам

Одним з найважливіших кроків на шляху до хорошого врожаю плодових дерев є процес щеплення. Є декілька причин, за яких потрібно проводити цю процедуру в своєму саду. Зокрема, щеплення деревам робиться для того, щоб:

Прискорити плодоношення

Зберегти сортові властивості

Покращити стійкість до морозів

Розмножити дерева

Врятувати замерзлі, зламані або пошкоджені гризунами дерева

Покращити смак плодів

Омолодити рослину

Зекономити місце в саду

Процедура щеплення дерева. Фото: Freepik

Як правильно доглядати дерева після щеплення

Дерева після щеплення потребують такого ж догляду, як й інші рослини в саду. Зокрема, дерева після проведення цієї процедури дуже важливо регулярно поливати. До того ж, необхідно підживлювати їх відповідними добривами.

Також варто стежити за тим, щоб їх не знищували різні шкідники, які люблять їсти рослини. Наприклад, попелиця може сильно пошкодити молоді листки на черенках, які отримали щеплення. Тому, щоб не допустити шкідників до рослин, потрібно обприскувати їх інсектицидами.

Садівник, який робить щеплення дереву. Фото: Pinterest

На гілках або стовбурі можуть з’явитися бокові паростки або коренева поросль, тому їх потрібно позбавлятися. Річ у тому, що паростки і поросль забирають у дерев після щеплення харчування, через що вони можуть навіть загинути. Тому потрібно виламувати нові паростки, доки вони ще маленькі.

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