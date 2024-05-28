Как правильно прививать деревья — зачем это делать и как ухаживать

Человек, который ухаживает за плодовым деревом в саду. Фото: Decorexpro

Прививка — это метод размножения деревьев и кустов, когда их свойства объединяются воедино. Однако, далеко не каждый садовник точно знает, зачем прививать плодовые деревья и как за ними ухаживать после этого.

Новини.LIVE рассказывает об этом процессе.

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Зачем делать прививки деревьям

Одним из важнейших шагов на пути к хорошему урожаю плодовых деревьев является процесс прививки. Есть несколько причин, по которым нужно проводить эту процедуру в своем саду. В частности, прививка деревьям делается для того, чтобы:

Ускорить плодоношение

Сохранить сортовые свойства

Улучшить устойчивость к морозам

Размножить деревья

Спасти замерзшие, сломанные или поврежденные грызунами деревья

Улучшить вкус плодов

Омолодить растение

Сэкономить место в саду

Процедура прививки дерева. Фото: Freepik

Как правильно ухаживать за деревьями после прививки

Деревья после прививки нуждаются в таком же уходе, как и другие растения в саду. В частности, деревья после проведения этой процедуры очень важно регулярно поливать. К тому же, необходимо подпитывать их соответствующими удобрениями.

Также следует следить за тем, чтобы их не уничтожали разные вредители, любящие есть растения. Например, тля может сильно повредить молодые листья на черенках, получивших прививку. Поэтому, чтобы не допустить вредителей к растениям, нужно опрыскивать их инсектицидами.

Садовод, который делает прививку дерева. Фото: Pinterest

На ветвях или стволе могут появиться боковые побеги или корневая поросль, поэтому от них нужно избавляться. Дело в том, что побеги и поросль забирают у деревьев после прививки питание, из-за чего они могут даже погибнуть. Поэтому нужно выламывать новые побеги, пока они еще маленькие.

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