Как правильно прививать огурцы — зачем это делать

Дачник, собирающий урожай огурцов в корзину. Фото: Freepik

Если вы не знаете, как правильно прививать огурцы, то у вас не будет никакого большого урожая этого овоща. Поэтому мы рассказываем, зачем проводить эту процедуру и как правильно формировать куст этой культуры с помощью прививки.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут иметь большой урожай огурцов.

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Зачем прививать огурцы

Некоторые дачники считают, что процесс прививания огурцов — это просто лишняя трата времени, а иногда это действительно так, поскольку все зависит от особенностей культуры. Но в большинстве случаев этот процесс необходим. Огурцы прививают, в основном, для того, чтобы:

убрать горький привкус;

активировать рост женских цветков;

увеличить плодоношение.

Если вы не будете знать, как сделать так, чтобы огурцы не росли активно в высоту, их развитие выйдет из-под контроля. Более того, на растении могут вырасти мужские цветы, которые еще называют пустоцветами.

Собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Pinterest

Как правильно прививать огурцы в открытой почве

Чтобы правильно привить огурцы и, тем самым, не ухудшить урожай, нужно знать определенные правила.

Во-первых, создайте опору в виде обоев, чтобы она поддерживала растение, и уберите снизу боковые отростки, усики и соцветия. А во-вторых, удалите верхнюю часть растения выше шестого листа и оставьте не больше трех побегов на культуре.

Обязательно следите за тем, чтобы каждый побег огурцов имел по четыре завязи и не прививайте стебли, которые являются короткими.

Человек, держащий выращенный огурец на огороде. Фото: Freepik

Что важно помнить при привитии огурцов

При этом процессе следует помнить, что ни в коем случае нельзя удалять здоровые листья. Убрать нужно только те листья, которые пострадали от каких-то болезней или вредителей.

Напомним, мы писали о том, как с помощью крапивы можно увеличить урожай капусты на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно пропалывать огород, чтобы растения получили доступ к свету и воде.

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