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Ви будете шоковані, але звичайна горіхова шкаралупа дуже корисна на дачі

31 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому не можна викидати шкаралупу волоських горіхів — навіщо вона на дачі
Людина, яка чистить волоські горіхи. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мало хто знає, але шкаралупа волоського горіха є ефективним засобом для будь-якого справжнього дачника. Варто знати, навіщо господарі зберігають шкаралупу цих горіхів, яка для багатьох вважається марною, і потім використовують її на своїй ділянці. 

Про це повідомляє EcoShell.

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Навіщо шкаралупа волоського горіха на дачі

Утримання вологи і запобігання виникнення бур’янів

Досвідчені господарі рекомендують розсипати по грядках горіхову шкаралупу, але тільки після поливу ґрунту. Таким чином, можна забезпечити різні рослини і культури довготривалим зберіганням вологи і запобігти росту бур’янів. 

Причому, частіше використовувати шкаралупу експерти радять саме в саду, тобто для ягідних кущів та плодових дерев. До того ж ефективною шкаралупа волоського горіха буде і на клумбах, де у вас ростуть різні квіти.

Очищенные грецкие орехи на столе
Очищені волоські горіхи на столі. Фото: Decorexpro

Створення дренажу

Мало хто знає, але зі шкаралупи можна створити дренажний шар там, де ви садитимете плодові дерева. Можна використати її і для того, щоб створити високу грядку, якщо ви живете в низовині або там, де неглибоке залягання ґрунтових вод.

Також можна скористатися цим методом, якщо ви вирощуєте розсаду овочів або рослини в горщиках. 

Підживлення для рослин

Ви можете додати шкаралупу як добриво для плодових дерев або ягідних кущів. Протягом декількох років шкаралупа волоського горіха буде забезпечувати рослини речовинами, які потрібні їм для нормального розвитку.

Щоб підживити квіти і культури, спаліть шкаралупу в печі, а золою, яка вийде після спалювання, підживити культури і квіти на клумбі. До складу цієї золи входять такі корисні речовини та вітаміни, як:

  • Фосфор
  • Калій
  • Кальцій
Человек, держащий в руках грецкие орехи
Людина, яка тримає в руках волоські горіхи. Фото: Medium

Оформлення клумб і доріжок 

Якщо ви хочете якось розбавити свою ділянку, спробуйте зробити з горіхової шкаралупи доріжку і прикрасу для клумби. 

Очищення димоходу

Ви здивуєтеся, але спалена в печі шкаралупа волоського горіха може допомоги почистити димохід. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому волоський горіх категорично не можна садити біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, чому дерево волоського горіха в саду не плодоносить. 

Також ми повідомляли про те, яку користь на городі має звичайна яєчна шкаралупа. 

волоські горіхи
сад
город
шкаралупа

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