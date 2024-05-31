Почему нельзя выбрасывать скорлупу грецких орехов — зачем она на даче

Вы будете шокированы, но обычная ореховая скорлупа очень полезна на даче
Мало кто знает, но скорлупа грецкого ореха является эффективным средством для любого настоящего дачника. Следует знать, зачем хозяева хранят скорлупу этих орехов, которая для многих считается бесполезной, и затем используют ее на своем участке.
Об этом сообщает EcoShell.
Зачем скорлупа грецкого ореха на даче
Сдерживание влаги и предотвращение возникновения сорняков
Опытные хозяева рекомендуют рассыпать по грядкам ореховую скорлупу, но только после полива почвы. Таким образом, можно обеспечить различные растения и культуры длительным хранением влаги и предотвратить рост сорняков.
Причем, чаще использовать скорлупу эксперты советуют именно в саду, то есть для ягодных кустов и плодовых деревьев. К тому же эффективной скорлупа грецкого ореха будет и на клумбах, где у вас растут разные цветы.
Создание дренажа
Мало кто знает, но из скорлупы можно создать дренажный слой там, где вы будете сажать плодовые деревья. Можно использовать ее и для того, чтобы создать высокую грядку, если вы живете в низменности или там, где неглубокое залегание грунтовых вод.
Также можно воспользоваться этим методом, если вы выращиваете рассаду овощей или растения в горшках.
Подкормка для растений
Вы можете добавить скорлупу в качестве удобрения для плодовых деревьев или ягодных кустов. В течение нескольких лет скорлупа грецкого ореха будет снабжать растения веществами, которые нужны им для нормального развития.
Чтобы подкормить цветы и культуры, сожгите скорлупу в печи, а золой, которая получится после сжигания, подкормить культуры и цветы на клумбе. В состав этой золы входят такие полезные вещества и витамины, как:
- Фосфор
- Калий
- Кальций
Оформление клумб и дорожек
Если вы хотите как-нибудь разбавить свой участок, попробуйте сделать из ореховой скорлупы дорожку и украшение для клумбы.
Очистка дымохода
Вы удивитесь, но сожженная в печи скорлупа грецкого ореха может помочь почистить дымоход.
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