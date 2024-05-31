Почему нельзя выбрасывать скорлупу грецких орехов — зачем она на даче

Человек, чистящий грецкие орехи. Фото: Freepik

Мало кто знает, но скорлупа грецкого ореха является эффективным средством для любого настоящего дачника. Следует знать, зачем хозяева хранят скорлупу этих орехов, которая для многих считается бесполезной, и затем используют ее на своем участке.

Об этом сообщает EcoShell.

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Сдерживание влаги и предотвращение возникновения сорняков

Опытные хозяева рекомендуют рассыпать по грядкам ореховую скорлупу, но только после полива почвы. Таким образом, можно обеспечить различные растения и культуры длительным хранением влаги и предотвратить рост сорняков.

Причем, чаще использовать скорлупу эксперты советуют именно в саду, то есть для ягодных кустов и плодовых деревьев. К тому же эффективной скорлупа грецкого ореха будет и на клумбах, где у вас растут разные цветы.

Очищенные грецкие орехи на столе. Фото: Decorexpro

Создание дренажа

Мало кто знает, но из скорлупы можно создать дренажный слой там, где вы будете сажать плодовые деревья. Можно использовать ее и для того, чтобы создать высокую грядку, если вы живете в низменности или там, где неглубокое залегание грунтовых вод.

Также можно воспользоваться этим методом, если вы выращиваете рассаду овощей или растения в горшках.

Подкормка для растений

Вы можете добавить скорлупу в качестве удобрения для плодовых деревьев или ягодных кустов. В течение нескольких лет скорлупа грецкого ореха будет снабжать растения веществами, которые нужны им для нормального развития.

Чтобы подкормить цветы и культуры, сожгите скорлупу в печи, а золой, которая получится после сжигания, подкормить культуры и цветы на клумбе. В состав этой золы входят такие полезные вещества и витамины, как:

Фосфор

Калий

Кальций

Человек, держащий в руках грецкие орехи. Фото: Medium

Оформление клумб и дорожек

Если вы хотите как-нибудь разбавить свой участок, попробуйте сделать из ореховой скорлупы дорожку и украшение для клумбы.

Очистка дымохода

Вы удивитесь, но сожженная в печи скорлупа грецкого ореха может помочь почистить дымоход.

Напомним, мы писали о том, почему грецкий орех категорически нельзя сажать возле дома.

Раньше мы рассказывали о том, почему дерево грецкого ореха в саду не плодоносит.

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