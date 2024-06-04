Для чего закапывать старое ведро на огороде — невероятная польза для растений

Старое ведро возле цветка в саду. Фото: Pixabay

Опытные огородники закапывают старое ведро посреди участка, но мало кто знает, зачем они это делают. Если вам интересно, мы объясняем, зачем дачники с опытом проводят эту процедуру и как правильно закапывать ведро на огороде.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этой процедуре.

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Зачем опытные огородники закапывают старое ведро

Немногие знают, но на самом деле эта процедура необходима для того, чтобы улучшить урожайность на огороде. В ведре обычно делают много отверстий, чтобы вода проходила непосредственно в почву. Туда опытные дачники добавляют компост и вместе с ним это ведро закапывают в яму посреди грядки.

Что касается растений, то их эксперты высаживают вокруг зарытой старой емкости, чтобы улучшить урожайность.

Старое ведро на траве. Фото: Pinterest

Если поливать растения и культуры на огороде через это ведро, вода будет проходить непосредственно в их корневую систему. Компост внутри ведра будет выступать как источник полезных компонентов, необходимых растениям для полноценного развития.

При этом, полезные вещества будут распределяться равномерно, что очень важно для роста растений.

Как правильно зарыть старое ведро на огороде

Прежде, чем зарывать старое ведро на своем участке, сделайте много дыр диаметром четыре-пять миллиметров с помощью шуруповерта или дрели. Если вы собираетесь зарыть пластиковое ведро, можете сделать отверстия паяльником или предварительно нагретым гвоздем.

В ведро положите компостную массу, выройте лунку среди грядок и установите его туда. Вскоре вы увидите на своем огороде невероятный урожай, которому будут завидовать соседи.

Старое ржавое ведро на деревянном столе. Фото: Medium

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники используют скорлупу грецкого ореха на огороде и дома.

Раньше мы рассказывали о том, как можно улучшить урожайность капусты с помощью обыкновенной крапивы.

Также мы сообщали о том, как правильно пропалывать грядки на своем огороде.