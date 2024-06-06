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Как спасти растение после чрезмерного количества удобрений — важные шаги

6 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что делать, если переборщили с удобрениями на огороде — действенные советы
Дачница, которая ухаживает за растениями на огороде. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Процесс подкормки на огороде очень важен для всех растений, но нужно следить за количеством удобрений, которыми вы "накормили" ту или иную культуру. Если вы заметили, что переборщили с удобрениями, следует сразу принимать необходимые меры, чтобы спасти растение.

Новини.LIVE рассказывает, что делать.

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Удобрения помогают растениям лучше расти и плодоносить, и насыщают почву полезными компонентами. Но иногда в попытке насытить землю питательными веществами некоторые огородники могут добавить чрезмерное количество удобрений. Поэтому следует знать, что делать в этом случае.

Чрезмерная подкормка на огороде — чем это грозит и что делать

Если вы весной или осенью добавили слишком много удобрений с содержанием азота, ваши растения могут пойти в ботву без плодов, хотя и хорошо цвести. В этом случае вам необходимо добавить в воду аммиачную селитру или мочевину в соотношении одной спичечной коробки на одно ведро воды, разделив раствор на восемь-десять культур.

Человек, подпитывающий растения
Человек, питающий растения. Фото: Purie Garden

Можно также исправить ситуацию суперфосфатом в соотношении 30-60 грамм на один квадратный метр участка. Чтобы он быстрее подействовал, предварительно оставьте его в воде на несколько часов. Затем равномерно распределите полученный раствор между растениями, регулярно перемешивая его.

Если вы переборщили с подкормкой земляники, перца или помидоров, добавьте в почву свежие опилки или солому в пропорции три-пять килограмм на десять квадратных метров. Раз в десять дней обрабатывайте растения препаратами против грибковых заболеваний, закончив эту процедуру за 20-30 дней до созревания урожая.

Процесс подкормки растения на огороде
Процесс подкормки растения в огороде. Фото: Pinterest

Если вы переборщили с подкормкой золой, марганцовкой или другими микроэлементами, поливайте огород чаще, чтобы убрать остатки из верхних слоев почвы.

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники зарывают старое ведро на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем обычная скорлупа грецкого ореха может быть полезна на огороде.

Также мы сообщали о том, для чего и как разрыхлять почву на огороде.

растения
подкормка
огород
удобрения

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