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Ніколи цим не "годуйте" — чим категорично не можна підживлювати малину на городі

19 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим ні в якому разі не можна підживлювати малину на городі — заборонені добрива
Чоловік, який тримає урожай малини. Фото: ELLE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Малина — це одна з літніх ягід, яка приносить неймовірну користь здоров’ю людини, але щоб вона дійсно допомогла організму, варто її правильно виростити. Зокрема, слід знати, якими добривами категорично не можна підживлювати цю культуру на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Багато людей влітку любить насолоджуватися солодкою і соковитою малиною. Деякі люди люблять вживати її у свіжому вигляді, дехто часто закриває малинове варення, а хтось робить смачні десерти з цієї ягоди. Та щоб все це вийшло смачним, варто правильно виростити культуру.

Дуже важливо не тільки поливати і обрізати кущі малини, а й підживлювати. Але досвідчені городники радять уникати підживлення деякими видами добрив. Тому щоб не зіпсувати урожай, варто знати, чим в жодному випадку не можна підгодовувати малину.

Человек, собирающий малину
Людина, яка збирає малину. Фото: Pinterest

Заборонені добрива для малини

Добрива із вмістом азоту

Досвідчені городники категорично не рекомендують підживлювати літню ягоду добривом, яке має у своєму складі азот. Річ у тому, що хоча такі добрива поліпшують ріст пагонів на кущах, вони не дають самим ягодам розвиватися. А у зимовий період молоді пагони можуть навіть загинути.

До того ж добрива із вмістом азоту підвищують рівень кислотності ґрунту, а цього категорично не можна допускати, якщо ви хочете виростити смачну, велику і солодку малину. 

Подкормка малины на огороде
Підживлення малини на городі. Фото: Freepik

Добрива із вмістом калію

Експерти наголошують, що калієвмісні добрива також небажано додавати до кущів цієї літньої ягоди. Важливо, щоб до складу таких добрив не входив хлор, інакше вони зіпсують весь урожай. Річ у тім, що малина не вміє сприймати цю речовину.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити малину, щоб мати великий урожай влітку. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна вирощувати біля малини. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати ремонтантну малину, щоб не зіпсувати урожай.

малина
ягоди
підживлення
город

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