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Буде смачніша за свіжу — п'ять способів правильно заморозити малину на зиму

19 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно заморозити малину на зиму — п'ять важливих правил та порад
Ціла заморожена малина. Фото: recipes.net
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Заморожування — це найкращий спосіб зберегти колір, смак, корисні вітаміни та цілющі якості малини. Можна відправити до морозилки цілі ягоди, але якщо їх заготовити з цукром, буде навіть смачніше.

Про це написав ОГО.

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Підготовка до заморожування

  • Відберіть свіжі, стиглі, непошкоджені сірою гниллю та личинками ягоди.
  • Відділіть плодоніжки та листя.
  • Ненадовго помістіть ягоди в миску з холодною підсоленою водою, щоб личинки та жучки спливли на поверхню.
  • Помийте в холодній воді й висушіть малину на рушнику.

Заморожування розсипом

  • Викладіть ягоди одним шаром на пласку поверхню та покладіть на кілька годин до морозильної камери.
  • Помістіть малину в поліетиленові пакети або контейнери з герметичними кришками.

У пакеті або контейнері

  • Просто помістіть порцію підготовлених ягід у герметичну місткість.
  • Покладіть до морозилки.

Ягоди, пересипані цукром

  • Складіть ягоди в контейнер шарами.
  • Кожен шар посипте цукром-піском.
  • Покладіть до морозильної камери.
  • У такий спосіб ягоди можна зберігати до 12 місяців.

 

Ягоди у власному соку

  • Пересипану цукром малину потримайте пів години при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік.
  • Помістіть герметично закритий судок до морозильної камери.

Малина у цукровому сиропі

  • Підготовлену малину складіть у судок.
  • Залийте попередньо звареним та охолодженим цукровим сиропом.
  • Покладіть до морозильної камери.

Раніше ми писали, як правильно заморозити часник. Також розповідали, як заморозити полуницю на зиму, щоб ягода не втратила смак, вітаміни та форму.

ягоди
поради
малина
лайфхаки
заморозка ягід

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