Як правильно заморозити малину на зиму — п'ять важливих правил та порад

Буде смачніша за свіжу — п'ять способів правильно заморозити малину на зиму
19 червня 2024 06:40
Ціла заморожена малина. Фото: recipes.net
Заморожування — це найкращий спосіб зберегти колір, смак, корисні вітаміни та цілющі якості малини. Можна відправити до морозилки цілі ягоди, але якщо їх заготовити з цукром, буде навіть смачніше.
Про це написав ОГО.
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Підготовка до заморожування
- Відберіть свіжі, стиглі, непошкоджені сірою гниллю та личинками ягоди.
- Відділіть плодоніжки та листя.
- Ненадовго помістіть ягоди в миску з холодною підсоленою водою, щоб личинки та жучки спливли на поверхню.
- Помийте в холодній воді й висушіть малину на рушнику.
Заморожування розсипом
- Викладіть ягоди одним шаром на пласку поверхню та покладіть на кілька годин до морозильної камери.
- Помістіть малину в поліетиленові пакети або контейнери з герметичними кришками.
У пакеті або контейнері
- Просто помістіть порцію підготовлених ягід у герметичну місткість.
- Покладіть до морозилки.
Ягоди, пересипані цукром
- Складіть ягоди в контейнер шарами.
- Кожен шар посипте цукром-піском.
- Покладіть до морозильної камери.
- У такий спосіб ягоди можна зберігати до 12 місяців.
Ягоди у власному соку
- Пересипану цукром малину потримайте пів години при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік.
- Помістіть герметично закритий судок до морозильної камери.
Малина у цукровому сиропі
- Підготовлену малину складіть у судок.
- Залийте попередньо звареним та охолодженим цукровим сиропом.
- Покладіть до морозильної камери.
Раніше ми писали, як правильно заморозити часник. Також розповідали, як заморозити полуницю на зиму, щоб ягода не втратила смак, вітаміни та форму.
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