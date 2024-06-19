Как правильно заморозить малину на зиму — пять важных правил и советов

Целая замороженная малина. Фото: recipes.net

Замораживание — это лучший способ сохранить цвет, вкус, полезные витамины и целебные качества малины. Можно отправить в морозилку целые ягоды, но если их заготовить с сахаром, будет даже вкуснее.

Об этом написал ОГС.

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Подготовка к заморозке

Отберите свежие, спелые, неповрежденные серой гнилью и личинками ягоды.

Отделите плодоножки и листья.

Ненадолго поместите ягоды в миску с холодной подсоленной водой, чтобы личинки и жучки всплыли на поверхность.

Вымойте в холодной воде и высушите малину на полотенце.

Замораживание россыпью

Выложите ягоды одним слоем на плоскую поверхность и положите на несколько часов в морозильную камеру.

Поместите малину в полиэтиленовые пакеты или контейнеры с герметичными крышками.

В пакете или контейнере

Просто поместите порцию подготовленных ягод в герметичную емкость.

Положите в морозилку.

Ягоды, пересыпанные сахаром

Сложите ягоды в контейнер слоями.

Каждый слой посыпьте сахаром-песком.

Уложите в морозильную камеру.

Таким образом, ягоды можно хранить до 12 месяцев.

Ягоды в собственном соку

Пересыпанную сахаром малину подержите полчаса при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок.

Поместите герметично закрытый судок в морозильную камеру.

Малина в сахарном сиропе

Подготовленную малину сложите в судок.

Залейте сваренным и охлажденным сахарным сиропом.

Поместите в морозилку.

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