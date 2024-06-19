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Будет вкуснее свежей — пять способов правильно заморозить малину на зиму

19 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно заморозить малину на зиму — пять важных правил и советов
Целая замороженная малина. Фото: recipes.net
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Замораживание — это лучший способ сохранить цвет, вкус, полезные витамины и целебные качества малины. Можно отправить в морозилку целые ягоды, но если их заготовить с сахаром, будет даже вкуснее.

Об этом написал ОГС.

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Подготовка к заморозке

  • Отберите свежие, спелые, неповрежденные серой гнилью и личинками ягоды.
  • Отделите плодоножки и листья.
  • Ненадолго поместите ягоды в миску с холодной подсоленной водой, чтобы личинки и жучки всплыли на поверхность.
  • Вымойте в холодной воде и высушите малину на полотенце.

Замораживание россыпью

  • Выложите ягоды одним слоем на плоскую поверхность и положите на несколько часов в морозильную камеру.
  • Поместите малину в полиэтиленовые пакеты или контейнеры с герметичными крышками.

В пакете или контейнере

  • Просто поместите порцию подготовленных ягод в герметичную емкость.
  • Положите в морозилку.

Ягоды, пересыпанные сахаром

  • Сложите ягоды в контейнер слоями.
  • Каждый слой посыпьте сахаром-песком.
  • Уложите в морозильную камеру.
  • Таким образом, ягоды можно хранить до 12 месяцев.

 

Ягоды в собственном соку

  • Пересыпанную сахаром малину подержите полчаса при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок.
  • Поместите герметично закрытый судок в морозильную камеру.

Малина в сахарном сиропе

  • Подготовленную малину сложите в судок.
  • Залейте сваренным и охлажденным сахарным сиропом.
  • Поместите в морозилку.

Ранее мы писали, как правильно заморозить чеснок. Также рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы ягода не потеряла вкус, витамины и форму.

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