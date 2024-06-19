Как правильно заморозить малину на зиму — пять важных правил и советов

Будет вкуснее свежей — пять способов правильно заморозить малину на зиму
19 июня 2024 06:40
Целая замороженная малина. Фото: recipes.net
Замораживание — это лучший способ сохранить цвет, вкус, полезные витамины и целебные качества малины. Можно отправить в морозилку целые ягоды, но если их заготовить с сахаром, будет даже вкуснее.
Об этом написал ОГС.
Читайте также:
Подготовка к заморозке
- Отберите свежие, спелые, неповрежденные серой гнилью и личинками ягоды.
- Отделите плодоножки и листья.
- Ненадолго поместите ягоды в миску с холодной подсоленной водой, чтобы личинки и жучки всплыли на поверхность.
- Вымойте в холодной воде и высушите малину на полотенце.
Замораживание россыпью
- Выложите ягоды одним слоем на плоскую поверхность и положите на несколько часов в морозильную камеру.
- Поместите малину в полиэтиленовые пакеты или контейнеры с герметичными крышками.
В пакете или контейнере
- Просто поместите порцию подготовленных ягод в герметичную емкость.
- Положите в морозилку.
Ягоды, пересыпанные сахаром
- Сложите ягоды в контейнер слоями.
- Каждый слой посыпьте сахаром-песком.
- Уложите в морозильную камеру.
- Таким образом, ягоды можно хранить до 12 месяцев.
Ягоды в собственном соку
- Пересыпанную сахаром малину подержите полчаса при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок.
- Поместите герметично закрытый судок в морозильную камеру.
Малина в сахарном сиропе
- Подготовленную малину сложите в судок.
- Залейте сваренным и охлажденным сахарным сиропом.
- Поместите в морозилку.
Ранее мы писали, как правильно заморозить чеснок. Также рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы ягода не потеряла вкус, витамины и форму.
Читайте Новини.LIVE!