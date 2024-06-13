Как заморозить чеснок на зиму — полезные советы и важные правила

Только с огорода — как правильно заморозить чеснок, чтобы он хранился пол года
13 июня 2024 06:40
Чеснок идеальный овощ для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk
Чеснок не только не теряет аромат, пользу и вкус после замораживания, но и наоборот в таком состоянии надежно их хранит. Как правильно подготовить чеснок к морозилке, чтобы его свежесть длилась не менее полугода.
Об этом написала "Коліжанка".
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Замораживание целых головок
- Оберните пищевой пленкой каждую неочищенную головку чеснока.
- Отправьте в морозилку.
- После размораживания чесночные головки не будут ничем уступать свежим.
Замораживание зубчиков
- Очистите зубчики от шелухи.
- Разложите по пакетам с застежками или пластиковым контейнерам.
- Сложите в морозильную камеру.
Замораживание измельченного чеснока
- Очистите, измельчите или выжмите через пресс чеснок.
- Разложите полученную массу в формочки для льда.
- Дайте массе полностью застыть и переложите в контейнер или пакеты.
- Такие чесночные кубики удобно добавлять в супы, салаты и заправки.
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