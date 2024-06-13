Как заморозить чеснок на зиму — полезные советы и важные правила

Чеснок идеальный овощ для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk

Чеснок не только не теряет аромат, пользу и вкус после замораживания, но и наоборот в таком состоянии надежно их хранит. Как правильно подготовить чеснок к морозилке, чтобы его свежесть длилась не менее полугода.

Об этом написала "Коліжанка".

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Замораживание целых головок

Фото: kolizhanka.com.ua

Оберните пищевой пленкой каждую неочищенную головку чеснока.

Отправьте в морозилку.

После размораживания чесночные головки не будут ничем уступать свежим.

Замораживание зубчиков

Фото: kolizhanka.com.ua

Очистите зубчики от шелухи.

Разложите по пакетам с застежками или пластиковым контейнерам.

Сложите в морозильную камеру.

Замораживание измельченного чеснока

Фото: kolizhanka.com.ua

Очистите, измельчите или выжмите через пресс чеснок.

Разложите полученную массу в формочки для льда.

Дайте массе полностью застыть и переложите в контейнер или пакеты.

Такие чесночные кубики удобно добавлять в супы, салаты и заправки.

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