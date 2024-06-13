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Только с огорода — как правильно заморозить чеснок, чтобы он хранился пол года

13 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как заморозить чеснок на зиму — полезные советы и важные правила
Чеснок идеальный овощ для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чеснок не только не теряет аромат, пользу и вкус после замораживания, но и наоборот в таком состоянии надежно их хранит. Как правильно подготовить чеснок к морозилке, чтобы его свежесть длилась не менее полугода.

Об этом написала "Коліжанка".

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Замораживание целых головок

 

Как только из огорода - как правильно заморозить чеснок, чтобы он хранился пол года - фото 1
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Оберните пищевой пленкой каждую неочищенную головку чеснока.
  • Отправьте в морозилку.
  • После размораживания чесночные головки не будут ничем уступать свежим.

Замораживание зубчиков

 

Как только из огорода - как правильно заморозить чеснок, чтобы он хранился пол года - фото 2
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Очистите зубчики от шелухи.
  • Разложите по пакетам с застежками или пластиковым контейнерам.
  • Сложите в морозильную камеру.

Замораживание измельченного чеснока

 

Как только из огорода - как правильно заморозить чеснок, чтобы он хранился пол года - фото 3
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Очистите, измельчите или выжмите через пресс чеснок.
  • Разложите полученную массу в формочки для льда.
  • Дайте массе полностью застыть и переложите в контейнер или пакеты.
  • Такие чесночные кубики удобно добавлять в супы, салаты и заправки.

Ранее мы писали, как правильно замораживать на зиму клубнику и шампиньоны.

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