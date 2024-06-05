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Сохранят все полезные качества — как правильно заморозить шампиньоны впрок

5 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно заморозить шампиньоны на зиму — важные правила и советы
Замороженные шампиньоны. Фото: parade.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Замораживание может уменьшить в шампиньонах содержание витаминов, хотя никак не повлияет на количество калорий, клетчатки и минералов. Поэтому соблюдайте определенные правила, чтобы сохранить текстуру и все питательные вещества грибов.

Как оставить полезные качества грибов при замораживании.

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Подготовка к заморозке

  • Возьмите свежие грибы с жесткой консистенцией и приятным запахом.
  • Нужно почистить шампиньоны и обрезать кончики ножек.
  • Не мойте шампиньоны перед замораживанием — это сделает их рыхлыми и невкусными после размораживания.
  • Протрите каждый гриб чистой влажной хлопковой салфеткой.
  • Шампиньоны можно замораживать целиком, а можно порезать на нужные части.

 

Сохранят все полезные качества - как правильно заморозить шампиньоны впрок - фото 1
Фото: bhg.com

Замораживание и размораживание

  • Разложите грибы в пластиковые контейнеры.
  • Если замораживать в зип-пакете, то из него нужно выжать больше воздуха, прежде чем его закрыть.
  • Поместите емкости в морозильную камеру.
  • Чтобы разморозить шампиньоны, положите их на ночь из морозилки в камеру холодильника.

Сколько хранятся замороженные грибы

  • Хранение при -18 ° C — пригодны к пище в течение 12 месяцев.
  • Хранение при -20 °C и ниже — до 18 месяцев.

Ранее мы писали, как правильно хранить грибы дома. Также рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы ягода не потеряла вкус, витамины и форму.

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