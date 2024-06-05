Как правильно заморозить шампиньоны на зиму — важные правила и советы

Сохранят все полезные качества — как правильно заморозить шампиньоны впрок
5 июня 2024 06:40
Замороженные шампиньоны. Фото: parade.com
Замораживание может уменьшить в шампиньонах содержание витаминов, хотя никак не повлияет на количество калорий, клетчатки и минералов. Поэтому соблюдайте определенные правила, чтобы сохранить текстуру и все питательные вещества грибов.
Как оставить полезные качества грибов при замораживании.
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Подготовка к заморозке
- Возьмите свежие грибы с жесткой консистенцией и приятным запахом.
- Нужно почистить шампиньоны и обрезать кончики ножек.
- Не мойте шампиньоны перед замораживанием — это сделает их рыхлыми и невкусными после размораживания.
- Протрите каждый гриб чистой влажной хлопковой салфеткой.
- Шампиньоны можно замораживать целиком, а можно порезать на нужные части.
Замораживание и размораживание
- Разложите грибы в пластиковые контейнеры.
- Если замораживать в зип-пакете, то из него нужно выжать больше воздуха, прежде чем его закрыть.
- Поместите емкости в морозильную камеру.
- Чтобы разморозить шампиньоны, положите их на ночь из морозилки в камеру холодильника.
Сколько хранятся замороженные грибы
- Хранение при -18 ° C — пригодны к пище в течение 12 месяцев.
- Хранение при -20 °C и ниже — до 18 месяцев.
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