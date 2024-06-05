Как правильно заморозить шампиньоны на зиму — важные правила и советы

Замороженные шампиньоны. Фото: parade.com

Замораживание может уменьшить в шампиньонах содержание витаминов, хотя никак не повлияет на количество калорий, клетчатки и минералов. Поэтому соблюдайте определенные правила, чтобы сохранить текстуру и все питательные вещества грибов.

Как оставить полезные качества грибов при замораживании.

Читайте также:

Подготовка к заморозке

Возьмите свежие грибы с жесткой консистенцией и приятным запахом.

Нужно почистить шампиньоны и обрезать кончики ножек.

Не мойте шампиньоны перед замораживанием — это сделает их рыхлыми и невкусными после размораживания.

Протрите каждый гриб чистой влажной хлопковой салфеткой.

Шампиньоны можно замораживать целиком, а можно порезать на нужные части.

Фото: bhg.com

Замораживание и размораживание

Разложите грибы в пластиковые контейнеры.

Если замораживать в зип-пакете, то из него нужно выжать больше воздуха, прежде чем его закрыть.

Поместите емкости в морозильную камеру.

Чтобы разморозить шампиньоны, положите их на ночь из морозилки в камеру холодильника.

Сколько хранятся замороженные грибы

Хранение при -18 ° C — пригодны к пище в течение 12 месяцев.

Хранение при -20 °C и ниже — до 18 месяцев.

Ранее мы писали, как правильно хранить грибы дома. Также рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы ягода не потеряла вкус, витамины и форму.