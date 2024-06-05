Як правильно заморозити печериці на зиму — важливі правила та поради

Заморожені печериці. Фото: parade.com

Заморожування може зменшити у печерицях вміст вітамінів, хоча ніяк не вплине на кількість калорій, клітковини та мінералів. Тому дотримуйтесь певних правил, щоб зберегти текстуру та усі поживні речовини грибів.

Як залишити корисні якості грибів під час заморожування.

Читайте також:

Підготовка до заморозки

Візьміть свіжі гриби з твердою консистенцією та приємним запахом.

Потрібно почистити печериці та обрізати кінчики ніжок.

Не мийте печериці перед заморожуванням — це зробить їх рихлими та несмачними після розморожування.

Протріть кожен гриб чистою вологою бавовняною серветкою.

Печериці можна заморожувати цілими, а можна порізати на потрібні частини.

Фото: bhg.com

Заморожування та розморожування

Розкладіть гриби у пластикові контейнери.

Якщо заморожувати у зіп-пакеті, то з нього потрібно вичавити більше повітря, перед тим, як його закрити.

Покладіть місткості в морозильну камеру.

Щоб розморозити печериці, покладіть їх на ніч з морозилки в камеру холодильника.

Скільки зберігаються заморожені гриби

Зберігання за -18 °C — придатні до їжі протягом 12 місяців.

Зберігання за -20 °C та нижче — до 18 місяців.

Раніше ми писали, як правильно зберігати гриби вдома. Також розповідали, як заморозити полуницю на зиму, щоб ягода не втратила смак, вітаміни та форму.