Як заморозити часник на зиму — корисні поради та важливі правила

Часник ідеальний овоч для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk

Часник не лише не втрачає аромату, користі та смаку після заморожування, а й навпаки надійно їх зберігає у такому стані. Як правильно підготувати часник до морозилки, щоб його свіжість тривала щонайменше пів року.

Про це написала "Коліжанка".

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Заморожування цілих головок

Фото: kolizhanka.com.ua

Обгорніть харчовою плівкою кожну неочищену головку часнику.

Відправте до морозилки.

Після розморожування часникові головки не будуть нічим поступатися свіжим.

Заморожування зубчиків

Фото: kolizhanka.com.ua

Очистіть зубчики від лушпиння.

Розкладіть по пакетах із застібками або пластикових контейнерах.

Складіть в морозильну камеру.

Заморожування подрібненого часнику

Фото: kolizhanka.com.ua

Очистіть, подрібніть або вичавіть через прес часник.

Розкладіть отриману масу у формочки для льоду.

Дайте масі повністю застигнути та перекладіть в контейнер або пакети.

Такі часникові кубики зручно додавати до супів, салатів та заправок.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.