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Щойно з городу — як правильно заморозити часник, щоб він зберігався пів року

13 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як заморозити часник на зиму — корисні поради та важливі правила
Часник ідеальний овоч для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Часник не лише не втрачає аромату, користі та смаку після заморожування, а й навпаки надійно їх зберігає у такому стані. Як правильно підготувати часник до морозилки, щоб його свіжість тривала щонайменше пів року.

Про це написала "Коліжанка".

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Заморожування цілих головок

 

Щойно з городу — як правильно заморозити часник, щоб він зберігався пів року - фото 1
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Обгорніть харчовою плівкою кожну неочищену головку часнику.
  • Відправте до морозилки.
  • Після розморожування часникові головки не будуть нічим поступатися свіжим.

Заморожування зубчиків

 

Щойно з городу — як правильно заморозити часник, щоб він зберігався пів року - фото 2
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Очистіть зубчики від лушпиння.
  • Розкладіть по пакетах із застібками або пластикових контейнерах.
  • Складіть в морозильну камеру.

Заморожування подрібненого часнику

 

Щойно з городу — як правильно заморозити часник, щоб він зберігався пів року - фото 3
Фото: kolizhanka.com.ua
  • Очистіть, подрібніть або вичавіть через прес часник.
  • Розкладіть отриману масу у формочки для льоду.
  • Дайте масі повністю застигнути та перекладіть в контейнер або пакети.
  • Такі часникові кубики зручно додавати до супів, салатів та заправок.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.

поради
Приготування
часник
зима
лайфхаки
овочі

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