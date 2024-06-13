Як заморозити часник на зиму — корисні поради та важливі правила

Щойно з городу — як правильно заморозити часник, щоб він зберігався пів року
13 червня 2024 06:40
Часник ідеальний овоч для заморозки. Фото: simplyseed.co.uk
Часник не лише не втрачає аромату, користі та смаку після заморожування, а й навпаки надійно їх зберігає у такому стані. Як правильно підготувати часник до морозилки, щоб його свіжість тривала щонайменше пів року.
Про це написала "Коліжанка".
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Заморожування цілих головок
- Обгорніть харчовою плівкою кожну неочищену головку часнику.
- Відправте до морозилки.
- Після розморожування часникові головки не будуть нічим поступатися свіжим.
Заморожування зубчиків
- Очистіть зубчики від лушпиння.
- Розкладіть по пакетах із застібками або пластикових контейнерах.
- Складіть в морозильну камеру.
Заморожування подрібненого часнику
- Очистіть, подрібніть або вичавіть через прес часник.
- Розкладіть отриману масу у формочки для льоду.
- Дайте масі повністю застигнути та перекладіть в контейнер або пакети.
- Такі часникові кубики зручно додавати до супів, салатів та заправок.
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