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Никогда этим не "кормите" — чем категорически нельзя подпитывать малину на огороде

19 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину на огороде — запрещенные удобрения
Мужчина, держащий урожай малины. Фото: ELLE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Малина — это одна из летних ягод, которая приносит невероятную пользу здоровью человека, но чтобы она действительно помогла организму, следует ее правильно вырастить. В частности, стоит знать, какими удобрениями категорически нельзя подпитывать эту культуру на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Многие люди летом любят наслаждаться сладкой и сочной малиной. Некоторые люди любят употреблять ее в свежем виде, некоторые часто закрывают малиновое варенье, а кто-то делает вкусные десерты из этой ягоды. Но чтобы все это получилось вкусным, следует правильно вырастить культуру.

Очень важно не только поливать и обрезать кусты малины, но и подкармливать. Но опытные огородники советуют избегать подкормки некоторыми видами удобрений. Поэтому, чтобы не испортить урожай, стоит знать, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину.

Человек, собирающий малину
Человек, собирающий малину. Фото: Pinterest

Запрещенные удобрения для малины

Удобрения с содержанием азота

Опытные огородники не рекомендуют подкармливать летнюю ягоду удобрением, которое имеет в своем составе азот. Дело в том, что хотя такие удобрения улучшают рост побегов на кустах, они не дают самим ягодам развиваться. А в зимний период молодые побеги могут даже погибнуть.

К тому же, удобрения с содержанием азота повышают уровень кислотности почвы, а этого категорически нельзя допускать, если вы хотите вырастить вкусную, большую и сладкую малину.

Подкормка малины на огороде.
Подкормка малины на огороде. Фото: Freepik

Удобрения с содержанием калия

Эксперты подчеркивают, что калиесодержащие удобрения также нежелательно добавлять к кустам этой летней ягоды. Важно, чтобы в состав таких удобрений не входил хлор, в противном случае они испортят весь урожай. Дело в том, что малина не умеет принимать это вещество.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкормить малину, чтобы иметь большой урожай летом.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения нельзя выращивать возле малины.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать ремонтантную малину, чтобы не испортить урожай.

малина
ягоды
подкормка
огород

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