Чем подкормить арбузы в июле, чтобы урожай был сладким — рецепты удобрений и советы

Девушка ест спелый арбуз. Фото: shutterstock.com

Вырастить большие арбузы на грядке — это полдела. А еще хочется, чтобы они были сочными, хрустящими и очень сладкими. Для этого нужно постараться. Для получения хорошего урожая обязательным условием является внесение удобрений.

Какую подкормку следует внести в июле, чтобы арбузы были слаще сахара, рассказываем далее в материале.

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Правила подкормки арбуза

Стоит отметить, что опытные агрономы советуют проводить три подпитки для арбузов:

На одиннадцатый день после высадки рассады в открытую почву. Еще через 10 дней после первой подкормки. После возникновения и формирования плодов.

Чем следует удобрять арбузы

Для первой подкормки идеально подойдет травяной настой, в котором содержится много азота. Чтобы приготовить такой настой, возьмите листья одуванчиков, лопухов, ромашки или крапивы, поместите в деревянную, эмалированную или пластмассовую емкость. Зелье должно занимать половину емкости. Залейте теплой водой и для ускорения брожения добавьте немного дрожжей. Закройте крышкой. Настой готовится 7-14 дней, его нужно регулярно перемешивать. После этого процедите раствор и добавьте в него десять частей воды. Поливайте этим будущие арбузы.

Вторая подкормка — дрожжевой раствор, который вносится под каждый корень после предварительного полива. 100 г прессованных дрожжей покрошите в банке, добавьте 100 г сахара и залейте все 2,5 л отстоявшейся воды, хорошо перемешайте и поставьте в теплое и темное место. Через день-два разбавьте водой в соотношении 1:10. Под каждый куст нужно внести три литра подкормки.

Арбузы на грядке. Фото: google.com

Третья подкормка, которая проводится именно в июле, после формирования плодов — раствор на основе древесной золы. Зола содержит много фосфора, калия и целый комплекс полезных элементов, необходимых для роста и развития сладких арбузов.

Необходимо взять 200 г пепла и разбавить 10 л воды. Такой жидкости нужно 6-7 дней, чтобы настояться. Далее раствором можно поливать растения под корень.

Ранее мы рассказывали, почему на арбузах нет завязи и что с этим делать, чтобы не потерять урожай.

Напомним, мы писали, чем прикормить малину, чтобы иметь урожай больших и сладких ягод.

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