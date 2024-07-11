Чому кавуни втрачають зав'язь — як не залишитися без врожаю, поради для дачників

Вирощений на городі кавун. Фото: Pinterest

Дуже часто при вирощуванні кавунів деякі дачники зустрічають на своєму городі одну проблему — відсутність зав’язі. Варто знати, чому в літньої ягоди сиплеться зав’язь і як можна ефективно виправити цю ситуацію, щоб смакувати смачними плодами влітку.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Причини відсутності зав’язі на кавунах

Люди, які вирощують кавуни в теплиці, дуже часто стикаються з проблемою відсутності зав’язі, через що їм не вдається виростити смачну літню ягоду. Досвідчені городники стверджують, що зав’язі на кавунах може не бути через запилення.

Вирощування кавунів у теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Кавуни — це перехресно запилена культура, тобто, вона має як жіночі, так і чоловічі квіти. Жіночі квіти запилюються два-три дні та відкриваються лише вранці на чотири-шість годин, а ось чоловічі розкриваються трохи раніше, але їх завжди більше.

Жіночі та чоловічі квіти на кавунах. Фото: скриншот з YouTube

За словами експертів, щоб створити зав’язь на плодах, варто забезпечувати кавунам температуру від 18 до 20 градусів тепла вранці і від 22 до 25 градусів вдень.

Правильне запилення кавунів

Щоб запилити жіночу квітку, візьміть чоловічий, обережно загніть пелюстки і прикладіть запилювачами декілька разів до крилець жіночої квітки. А якщо чоловічих квітів багато, для запилення однієї жіночої квітки візьміть три-чотири чоловічих. Причому, можна не брати квіти одного сорту.

Процес запилення квіток кавунів. Фото: скриншот з YouTube

Важливо, щоб на маточку потрапило від 500 до однієї тисячі зерен пилку, адже за умов меншої кількості можна отримати викривлені плоди.

Вже за один-два дні ви помітите позитивні результати запилення у вигляді швидкого виникнення зав’язі. А вже за 40-45 днів ви зможете насолоджуватися своїми першими плодами.

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