Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чому на кавунах немає зав'язі та як насолодитися смугастою ягодою влітку arrow

Чому на кавунах немає зав'язі та як насолодитися смугастою ягодою влітку

11 липня 2024 04:17
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому кавуни втрачають зав'язь — як не залишитися без врожаю, поради для дачників
Вирощений на городі кавун. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Дуже часто при вирощуванні кавунів деякі дачники зустрічають на своєму городі одну проблему — відсутність зав’язі. Варто знати, чому в літньої ягоди сиплеться зав’язь і як можна ефективно виправити цю ситуацію, щоб смакувати смачними плодами влітку.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Причини відсутності зав’язі на кавунах

Люди, які вирощують кавуни в теплиці, дуже часто стикаються з проблемою відсутності зав’язі, через що їм не вдається виростити смачну літню ягоду. Досвідчені городники стверджують, що зав’язі на кавунах може не бути через запилення.

Выращивание арбузов в теплице
Вирощування кавунів у теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Кавуни — це перехресно запилена культура, тобто, вона має як жіночі, так і чоловічі квіти. Жіночі квіти запилюються два-три дні та відкриваються лише вранці на чотири-шість годин, а ось чоловічі розкриваються трохи раніше, але їх завжди більше.

Женские и мужские цветы на арбузах
Жіночі та чоловічі квіти на кавунах. Фото: скриншот з YouTube

За словами експертів, щоб створити зав’язь на плодах, варто забезпечувати кавунам температуру від 18 до 20 градусів тепла вранці і від 22 до 25 градусів вдень. 

Правильне запилення кавунів

Щоб запилити жіночу квітку, візьміть чоловічий, обережно загніть пелюстки і прикладіть запилювачами декілька разів до крилець жіночої квітки. А якщо чоловічих квітів багато, для запилення однієї жіночої квітки візьміть три-чотири чоловічих. Причому, можна не брати квіти одного сорту. 

Процесс опыления цветков арбузов
Процес запилення квіток кавунів. Фото: скриншот з YouTube

Важливо, щоб на маточку потрапило від 500 до однієї тисячі зерен пилку, адже за умов меншої кількості можна отримати викривлені плоди. 

Вже за один-два дні ви помітите позитивні результати запилення у вигляді швидкого виникнення зав’язі. А вже за 40-45 днів ви зможете насолоджуватися своїми першими плодами. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому на помідорах скручується листя і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, від чого на огірках сохне листя і як вирішити цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, чому плодове дерево в саду втрачає зав’язь і як врятувати врожай.

ягоди поради город кавун

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних