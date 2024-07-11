Чому кавуни втрачають зав'язь — як не залишитися без врожаю, поради для дачників

Чому на кавунах немає зав'язі та як насолодитися смугастою ягодою влітку
Дуже часто при вирощуванні кавунів деякі дачники зустрічають на своєму городі одну проблему — відсутність зав’язі. Варто знати, чому в літньої ягоди сиплеться зав’язь і як можна ефективно виправити цю ситуацію, щоб смакувати смачними плодами влітку.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Причини відсутності зав’язі на кавунах
Люди, які вирощують кавуни в теплиці, дуже часто стикаються з проблемою відсутності зав’язі, через що їм не вдається виростити смачну літню ягоду. Досвідчені городники стверджують, що зав’язі на кавунах може не бути через запилення.
Кавуни — це перехресно запилена культура, тобто, вона має як жіночі, так і чоловічі квіти. Жіночі квіти запилюються два-три дні та відкриваються лише вранці на чотири-шість годин, а ось чоловічі розкриваються трохи раніше, але їх завжди більше.
За словами експертів, щоб створити зав’язь на плодах, варто забезпечувати кавунам температуру від 18 до 20 градусів тепла вранці і від 22 до 25 градусів вдень.
Правильне запилення кавунів
Щоб запилити жіночу квітку, візьміть чоловічий, обережно загніть пелюстки і прикладіть запилювачами декілька разів до крилець жіночої квітки. А якщо чоловічих квітів багато, для запилення однієї жіночої квітки візьміть три-чотири чоловічих. Причому, можна не брати квіти одного сорту.
Важливо, щоб на маточку потрапило від 500 до однієї тисячі зерен пилку, адже за умов меншої кількості можна отримати викривлені плоди.
Вже за один-два дні ви помітите позитивні результати запилення у вигляді швидкого виникнення зав’язі. А вже за 40-45 днів ви зможете насолоджуватися своїми першими плодами.
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