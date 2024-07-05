Що робити, якщо на огірках сохне листя — як врятувати врожай

Людина, яка обприскує огірки. Фото: Freepik

Городу на дачі важливий правильний догляд, і без нього точно не можна виростити великий урожай овочів, фруктів або інших рослин. Наприклад, інколи можна помітити пожовкле листя огірків, яке терміново потрібно рятувати, але як правильно це робити, читайте нижче.

Про те, чому сохне листя огірків і як виправити цю проблему, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Чому жовтіє і сохне листя огірків

Якщо ви хочете мати великий урожай огірків, звертайте увагу на те, в якому стані їхнє листя. Якщо вони зовні мають сухий вигляд, це означає, що настав час рятувати плоди. Зазвичай основними причинами сухого листя в огірків є:

Різкі зміни температур

Надто гаряче повітря

Дефіцит світла

Неправильний полив

Дефіцит поживних компонентів

Різні захворювання

Сухе листя огірків на городі. Фото: Pinterest

Як врятувати посохле листя огірків

Якщо у вас постійно змінюється температура повітря, накривайте огірки агроволокном. Річ у тому, що у теплицях огірки ростуть краще, ніж у відкритому ґрунті. Якщо надворі занадто гаряче, накрийте овочі сіткою для створення тіні. У жодному разі не поливайте огірки на пекучому сонці, адже їхнє листя може сильно постраждати.

Якщо ви помітили, що не тільки нижнє, а й верхнє листя огірків починає засихати, додайте світла. За необхідності прорідіть кущі, видаліть жовте листя і постійно позбавляйтеся старого листя.

Обприскування листя огірків на городі. Фото: Decorexpro

Також ця проблема може виникати через неправильний полив рослин — якщо ви додали надто багато води, залиште ґрунт висохнути, зніміть мульчу і провітріть теплицю, а якщо надворі прохолодно, скоротіть кількість поливів.

Якщо вашим огіркам не вистачає добрив, перед посадкою підживіть ґрунт компостом, перегноєм або деревною золою і в жодному разі не перегодовуйте овоч азотними добривами. Ще однією причиною можуть бути хвороби, тому обробіть огірки народними засобами або фунгіцидами.

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