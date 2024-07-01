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Чим підживити огірки у липні — овоч вродить рясно, буде солодким та хрумким

1 липня 2024 19:34
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Чим підживити огірки у липні — три рецепти добрив для небувалого врожаю
Великий врожай огірків на дачі. Фото: freepik.com
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Огірки — один з найпопулярніших літніх овочів в Україні, який приносить соковитість та свіжість будь-яким стравам та напоям. Саме липень можна вважати початком сезону для цих зелених див, коли вони активно ростуть і формують плоди. А щоб забезпечити себе багатим, солодким та хрумким врожаєм, важливо вчасно та правильно підживлювати огірки.

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Новини.LIVE пропонує три народні рецепти добрив для огірків від досвідчених городників, перевірені роками, а також ділиться цінними порадами.

Чим підживити огірки у липні — народні методи перевірені роками

Як підкреслюють професіонали, правильно підібрані добрива допоможуть рослинам зберегти силу і здоров'я, що необхідно для якісного плодоношення. Найкращим вибором будуть органічні добрива, адже вони не шкодять ані ґрунту, ані рослинам, а ще безпечні для людей. 

Три рецепти добрив для огірків: 

1. Розчин із деревною золою

На 10 л води необхідно 600 г сухої деревної золи. Золу слід повністю розчинити у воді. Настоювати суміш необхідно 24 години. Готовим розчином кожну рослину поливають під корінь. 

Така проста суміш, яка не вимагає жодних додаткових витрат, збагатить овочі калієм, кальцієм та іншими поживними речовинами, необхідними для формування та розвитку плодів. 

 

Чим підживити огірки у липні — народні методи перевірені роками
Дівчина підживлює огірки на городі. Фото: istockphoto.com

2. Дріжджова суміш 

У 10 л води слід розчинити 100 г живих дріжджів (сухі не підходять). Суміш ретельно перемішують і залишають у темному місці на 72 години. Перед тим як поливати огірки, розчин необхідно розвести у співвідношенні 1 до 5 з чистою водою.

Дріжджі збагатять ґрунт амінокислотами, кальцієм, магнієм, калієм, марганцем, залізом та іншими корисними для рослини елементами. 

3. Добриво з яєчної шкаралупи

Висушену яєчну шкарлупу (краще сушити її на сонці) слід подрібнити. Вона може бути як мука або як середній помел кави. Далі таку суміш слід акуратно закопати під кожен кущик, не зачіпаючи коріння огірка. 

Яєчна шкаралупа — відмінне джерело кальцію для рослин. Така підгодівля особлива корисна буде після поливу дріжджами.

 

Якими препаратами підживлювати огірки під час плодоношення
Огірки на городі.Фото: depositphotos.com

Якими препаратами підживлювати огірки під час плодоношення

Найнадійнішим способом підживити огірки залишаються промислові добрива. Досвідчені городники підгодовують рослину двічі: 

  • на початку плодоношення для збільшення врожаю;
  • під кінець плодоношення, щоб рослина якомога довше давала плоди.

У цей період підживити огірки можна:

  • 1 ст. л. нітрофоски на 10 л води;
  • 2 л компосту на 10 л води;
  • 50 г суперфосфату на 10 л води.

Такими розчинами рослину поливають під корінь. 

 

Раніше ми розповідали, як захистити огірки від шкідників без хімії.

Нагадаємо, ми писали, як правильно поливати город у спеку, щоб не зварити рослини.

Також радимо вам дізнатися, як врятувати рослину після надмірної кількості добрив.

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