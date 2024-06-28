Як поливати город влітку у спеку — правила та корисні поради для щедрого врожаю

Дівчина поливає город влітку. Фото: freepik.com

Звичайно, кожен дачник та городник, висаджуючи на грядки різні культури, прагне отримати якісний та щедрий врожай. Проте, щоб це дійсно вдалося, важливу увагу слід приділити якісному поливу земельної ділянки. Полив стає важливою складовою успішного садівництва, особливо в спекотний період.

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Так, якщо температура повітря досить довго перевищує +29°C, більшість рослин починають швидко втрачати вологу. Через спеку помідори, кабачки та огірки можуть припинити цвісти та формувати зав’язі.

Як часто необхідно поливати рослини у спеку

На це питання точної відповіді вам не дасть ніхто, адже на частоту поливу впливають багато факторів, зокрема тип ґрунту, відсутність або наявність мульчування, види рослин тощо.

Перед поливом обов'язково перевірте вологість ґрунту. Легка земля швидше висихає, тому рослини вимагають частішого поливу. Тяжкий ґрунт утримує вологу краще, тому полив може бути рідше.

Загальна порада — 1 раз на 2-3 доби для рослин у відкритому ґрунті та 2 рази на добу для тепличних.

Усі городні культури потрібно поливати під корінь. Якщо поливати рослини зверху, то швидко "згорить" листя, адже краплі води будуть виконувати роль збільшувальних лінз.

Дівчина поливає полуницю на городі. Фото: freepik.com

Коли поливати город у спеку

Час поливу надзвичайно важливий. Новачки часто зволожують ґрунт, коли їм зручно, проте такий підхід може призвести до того, що зверху рослини згорять, а всередині зваряться.

Щоб не допустити катастрофи, запам'ятайте, ніколи не поливайте рослини серед дня, особливо з 12:00 до 15:00 годин, коли сонце пече найдужче.

Поливати город потрібно або вранці або ввечері. Вранці найкраще це робити з 05:00 до 10:00 ранку, поки спека не встигла прийти. За цей час рослини зможуть набратися вологи. Ранковий полив найбільш економний, адже зводить до мінімуму випаровування. Крім того, рослини легше поглинають воду, коли вони не піддаються тепловому стресу на піку спеки.

Якщо полив вранці неможливий — полийте в проміжку між 16:00 та 19:00. Не затягуйте з поливом ввечері, інакше вночі вода в ґрунті не встигне висохнути, може утворюватися грибок. Також прохолодні та вологі умови приваблять слимаків.

Жінка поливає рослини на городі. Фото: pexels.com

Чи можна поливати холодною водою

Не можна поливати холодною водою, особливо зі свердловини чи колодязя, де температура води може бути +7-9 °C. Через це рослини відчуватимуть стрес й можуть перестати правильно рости та розвиватися.

Можна набрати воду в бочки та дати відстоятися, прогрітися на сонечку — оптимальною буде температура +24-25 °C.

Навіщо мульчувати рослини на городі

Мульчування допомагає зберегти вологу в ґрунті біля коріння. Чим товстіший шар, тим ефективнішим є захист від пересихання. Як мульча згодиться майже все, що пропускає вологу та повітря, але перешкоджає перегріву землі та випаровуванню вологи:

сіно;

солома;

хвоя;

бур’яни без насіння тощо.

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