Чому не можна поливати рослини на городі холодною водою — як це вплине на урожай

Дачник, який поливає свій город. Фото: Decorexpro

Всі господарі знають, як важливо правильно і ретельно доглядати город, зокрема, регулярно поливати квіти і культури. Але мало хто знає, що робити це категорично не можна, використовуючи холодну воду, інакше можна взагалі залишитися без врожаю.

Новини.LIVE розповідає про причини відмовитися від холодної води при поливі рослин на городі.

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Зараз літо, а це висока температура повітря і засуха, тому город потребує особливого догляду в цей період. В жодному разі не можна забувати поливати овочі та зелень, адже у засушливий час їм потрібен високий рівень вологи. Але робити це потрібно дуже обережно.

В жодному випадку не можна користуватися холодною водою при поливі культур, адже це може дуже погано вплинути на урожай.

Дачниця, яка поливає рослини в теплиці. Фото: Pinterest

Причини не поливати рослини холодною водою

Уповільнення росту і розвитку

Коли ви поливаєте свій город холодною водою, ви ризикуєте нашкодити рослинам, адже вони звикли рости в більш теплих умовах. Від холодної води може постраждати коренева система рослин, що, в свою чергу, погано вплине на їхній ріст і розвиток.

Розрив клітин

Більш того, через різкі перепади температури повітря можуть розірватися клітини рослин, тому листя стане жовтим, а їхній загальний стан зіпсується. У цьому випадку ви можете забути про гарний урожай на своєму городі.

Процес поливу рослин на городі. Фото: Freepik

Рекомендації щодо поливу рослин

Досвідчені городники рекомендують поливати рослини на городі водою, температура якої становить від 18 до 24 градусів тепла. Це допоможе рослинам стійко витримати спеку навіть після різкого перепаду температури.

Експерти радять налити зранку води, поставити її під прямі сонячні промені і вже у вечірній час нею поливати рослини.

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