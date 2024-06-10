Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чому категорично не можна поливати город холодною водою — вагомі причини arrow

Чому категорично не можна поливати город холодною водою — вагомі причини

10 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому не можна поливати рослини на городі холодною водою — як це вплине на урожай
Дачник, який поливає свій город. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Всі господарі знають, як важливо правильно і ретельно доглядати город, зокрема, регулярно поливати квіти і культури. Але мало хто знає, що робити це категорично не можна, використовуючи холодну воду, інакше можна взагалі залишитися без врожаю.

Новини.LIVE розповідає про причини відмовитися від холодної води при поливі рослин на городі.

Читайте також:

Зараз літо, а це висока температура повітря і засуха, тому город потребує особливого догляду в цей період. В жодному разі не можна забувати поливати овочі та зелень, адже у засушливий час їм потрібен високий рівень вологи. Але робити це потрібно дуже обережно. 

В жодному випадку не можна користуватися холодною водою при поливі культур, адже це може дуже погано вплинути на урожай. 

Дачница, поливающая растения в теплице
Дачниця, яка поливає рослини в теплиці. Фото: Pinterest

Причини не поливати рослини холодною водою

Уповільнення росту і розвитку

Коли ви поливаєте свій город холодною водою, ви ризикуєте нашкодити рослинам, адже вони звикли рости в більш теплих умовах. Від холодної води може постраждати коренева система рослин, що, в свою чергу, погано вплине на їхній ріст і розвиток.

Розрив клітин

Більш того, через різкі перепади температури повітря можуть розірватися клітини рослин, тому листя стане жовтим, а їхній загальний стан зіпсується. У цьому випадку ви можете забути про гарний урожай на своєму городі. 

Процесс полива растений на огороде
Процес поливу рослин на городі. Фото: Freepik

Рекомендації щодо поливу рослин 

Досвідчені городники рекомендують поливати рослини на городі водою, температура якої становить від 18 до 24 градусів тепла. Це допоможе рослинам стійко витримати спеку навіть після різкого перепаду температури.

Експерти радять налити зранку води, поставити її під прямі сонячні промені і вже у вечірній час нею поливати рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко врятувати рослину, яка отримала надмірну кількість добрив. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо досвідчені дачники закопують старе відро на городі. 

Також ми повідомляли про те, для чого і як правильно розпушувати ґрунт на городі.

рослини
врожай
поради
город

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня