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Якщо немає світла та води — які корисні садові та городні роботи можна проводити

7 червня 2024 19:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Немає світла і води — що можна робити в саду та на городі, список корисних робіт
Дівчина працює на городі. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Енергетика України переживає найважчі часи через постійні російські обстріли української енергетичної інфраструктури. Щоб не допустити колапсу, влада вимушена запроваджувати екстрені та планові відключення світла. Це безперечно впливає на повсякденну діяльність селян та садівників і відповідно може вплинути на урожайність. Проте, навіть у таких складних умовах існують можливості, доглядати свій сад та город. 

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Що можна робити на городі влітку без світла та води 

Умови дефіциту енергоресурсів можуть стати справжнім випробуванням для городників, особливо в літній період, коли на вулиці стоїть справжня спека, а доступу до води немає. 

Проте, є кілька корисних робіт, які можна провести у цей час, щоб допомогти рослинам та зберегти свій врожай:

  1. Обробка ґрунту та підготовка грядок. На початку червня ще вистачає городніх культур, які необхідно посадити. Тому за відсутності світла можна зайнятися розпушенням ґрунту, викопуванням грядок, внесенням добрив. 
  2. Видалення бур'яну. Поки немає світла та води можна зайнятися небажаними рослинами, позбувшись їх.
  3. Обробка городу від шкідників. Відключення світла точно не завадить провести цю процедуру. 
  4. Мульчування грядок. Влітку мульчування грядок може бути особливо ефективним. Мульча захищає ґрунт від перегрівання, утримує вологу та запобігає випаровуванню води. Це особливо актуально, коли немає доступу до води через відсутність світла. 
  5. Збереження вологи в ґрунті. Під час відсутності води важливо ефективно утримувати вологу в ґрунті. Для цього можна використовувати глибоке розпушування ґрунту, що допомагає утримувати вологу на довгий час.
  6. Полив рослин за графіком. Якщо ви знаєте, що через відсутність світла ви можете втратити доступ і до води, то варто підготуватися й заздалегідь набрати воду. Як правило, у садівників та городників є кілька бочок, які можна заповнити водою. Вже до вечора вона достатньо прогріється для поливу рослин. 
  7. Вибір сортів рослин, які витримують посуху. Деякі сорти овочів та трав можуть легше переносити періоди відсутності води, що дозволяє знизити потребу у поливі.

 

Що можна робити на городі влітку без світла та води
Дівчина працює на городі. Фото: pexels.com

Які роботи можна проводити влітку у саду за відсутності води та світла 

У саду також вистачає роботи, навіть якщо немає світла та води: 

  • обрізка та формування дерев та кущів;
  • установка підпорки для рослин;
  • видалення бур'яну;
  • розсаджування нових рослин;
  • збір урожаю з плодових дерев;
  • обробка майбутнього врожаю від шкідників.

Дотримання простих порад дозволить забезпечити здоров'я рослин та отримати гарний врожай навіть у складних умовах.

Раніше ми писали, чим підживити малину на початку літа, щоб не втратити врожай.

Нагадаємо, ми розповідали, як врятувати рослину після надмірної кількості добрив.

Також радимо дізнатися, навіщо заривати старе відро на городі. 

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