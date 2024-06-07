Нет света и воды — что можно делать в саду и на огороде, список полезных работ

Если нет света и воды — какие полезные садовые и огородные работы можно проводить
Энергетика Украины переживает тяжелые времена из-за постоянных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Чтобы не допустить коллапса, власти вынуждены вводить экстренные и плановые отключения света. Это определенно влияет на повседневную деятельность селян и садоводов и соответственно может повлиять на урожайность. Однако даже в таких сложных условиях существуют возможности ухаживать за своим садом и огородом.
Новини.LIVE рассказывает, какие садовые и огородные работы можно проводить без света и воды.
Что можно делать на огороде летом без света и воды
Условия дефицита энергоресурсов могут стать настоящим испытанием для огородников, особенно летом, когда на улице стоит настоящая жара, а доступа к воде нет.
Однако есть несколько полезных работ, которые можно провести в это время, чтобы помочь растениям и сохранить свой урожай:
- Обработка почвы и подготовка грядок. В начале июня еще хватает огородных культур, которые нужно посадить. Поэтому при отсутствии света можно заняться разрыхлением почвы, выкапыванием грядок, внесением удобрений.
- Удаление сорняков. Пока нет света и воды можно заняться нежелательными растениями, избавившись от них.
- Обработка огорода от вредителей. Отключение света точно не помешает произвести эту процедуру.
- Мульчирование грядок. Летом мульчирование грядок может быть особенно ефективным. Мульча защищает почву от перегрева, удерживает влагу и предотвращает испарение воды. Это особенно актуально, когда нет доступа к воде из-за отсутствия света.
- Сохранение влаги в почве. В отсутствие воды важно эффективно удерживать влагу в почве. Для этого можно использовать глубокое рыхление почвы, что помогает удерживать влагу на долгое время.
- Полив растений по графику. Если вы знаете, что из-за отсутствия света вы можете потерять доступ и к воде, то следует подготовиться и заранее набрать воду. Как правило, у садоводов и огородников есть несколько бочек, которые можно заполнить водой. Уже к вечеру она достаточно прогреется для полива растений.
- Выбор сортов растений, выдерживающих засуху. Некоторые сорта овощей и трав могут легче переносить периоды отсутствия воды, что позволяет снизить потребность в поливе.
Какие работы можно проводить летом в саду при отсутствии воды и света
В саду также хватает работы, даже если нет света и воды:
- обрезка и формирование деревьев и кустов;
- установка подпорки для растений;
- удаление сорняка;
- рассадка новых растений;
- сбор урожая с плодовых деревьев;
- обработка будущего урожая от вредителей.
Следование простым советам позволит обеспечить здоровье растений и получить хороший урожай даже в сложных условиях.
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