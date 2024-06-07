Нет света и воды — что можно делать в саду и на огороде, список полезных работ

Девушка работает на огороде. Фото: freepik.com

Энергетика Украины переживает тяжелые времена из-за постоянных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Чтобы не допустить коллапса, власти вынуждены вводить экстренные и плановые отключения света. Это определенно влияет на повседневную деятельность селян и садоводов и соответственно может повлиять на урожайность. Однако даже в таких сложных условиях существуют возможности ухаживать за своим садом и огородом.

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Что можно делать на огороде летом без света и воды

Условия дефицита энергоресурсов могут стать настоящим испытанием для огородников, особенно летом, когда на улице стоит настоящая жара, а доступа к воде нет.

Однако есть несколько полезных работ, которые можно провести в это время, чтобы помочь растениям и сохранить свой урожай:

Обработка почвы и подготовка грядок. В начале июня еще хватает огородных культур, которые нужно посадить. Поэтому при отсутствии света можно заняться разрыхлением почвы, выкапыванием грядок, внесением удобрений. Удаление сорняков. Пока нет света и воды можно заняться нежелательными растениями, избавившись от них. Обработка огорода от вредителей. Отключение света точно не помешает произвести эту процедуру. Мульчирование грядок. Летом мульчирование грядок может быть особенно ефективным. Мульча защищает почву от перегрева, удерживает влагу и предотвращает испарение воды. Это особенно актуально, когда нет доступа к воде из-за отсутствия света. Сохранение влаги в почве. В отсутствие воды важно эффективно удерживать влагу в почве. Для этого можно использовать глубокое рыхление почвы, что помогает удерживать влагу на долгое время. Полив растений по графику. Если вы знаете, что из-за отсутствия света вы можете потерять доступ и к воде, то следует подготовиться и заранее набрать воду. Как правило, у садоводов и огородников есть несколько бочек, которые можно заполнить водой. Уже к вечеру она достаточно прогреется для полива растений. Выбор сортов растений, выдерживающих засуху. Некоторые сорта овощей и трав могут легче переносить периоды отсутствия воды, что позволяет снизить потребность в поливе.

Девушка работает на огороде. Фото: pexels.com

Какие работы можно проводить летом в саду при отсутствии воды и света

В саду также хватает работы, даже если нет света и воды:

обрезка и формирование деревьев и кустов;

установка подпорки для растений;

удаление сорняка;

рассадка новых растений;

сбор урожая с плодовых деревьев;

обработка будущего урожая от вредителей.

Следование простым советам позволит обеспечить здоровье растений и получить хороший урожай даже в сложных условиях.

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