Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Почему категорически нельзя поливать огород холодной водой — веские причины arrow

Почему категорически нельзя поливать огород холодной водой — веские причины

10 июня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему нельзя поливать растения на огороде холодной водой — как это повлияет на урожай
Дачник, поливающий свой огород. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все хозяева знают, как важно правильно и тщательно ухаживать за огородом, в частности, регулярно поливать цветы и культуры. Но немногие знают, что делать это категорически нельзя, используя холодную воду, иначе можно вообще остаться без урожая.

Новини.LIVE рассказывает о причинах отказа от холодной воды при поливе растений на огороде.

Читайте также:

Сейчас лето, а это высокая температура воздуха и засуха, поэтому огород нуждается в особом уходе в этот период. Ни в коем случае нельзя забывать поливать овощи и зелень, ведь в засушливое время им нужен высокий уровень влаги. Но делать это нужно очень осторожно.

Ни в коем случае нельзя пользоваться холодной водой при поливе культур, ведь это может очень плохо повлиять на урожай.

Поливающая растения в теплице.
Дачница, поливающая растения в теплице. Фото: Pinterest

Причины не поливать растения холодной водой

Замедление роста и развития

Когда вы поливаете свой огород холодной водой, вы рискуете навредить растениям, ведь они привыкли расти в более теплых условиях. От холодной воды может пострадать корневая система растений, что, в свою очередь, плохо повлияет на их рост и развитие.

Разрыв клеток

Более того, из-за резких перепадов температуры воздуха могут разорваться клетки растений, поэтому листья станут желтыми, а их общее состояние испортится. В этом случае вы можете забыть о хорошем урожае на своем огороде.

Процесс полива растений на огороде
Процесс полива растений на огороде. Фото: Freepik

Рекомендации по поливу растений

Опытные огородники рекомендуют поливать растения на огороде водой, температура которой составляет от 18 до 24 градусов тепла. Это поможет растениям стойко выдержать жару даже после резкого перепада температуры.

Эксперты советуют налить утром воды, поставить ее под прямые солнечные лучи и уже в вечернее время ею поливать растения.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро спасти растение, получившее чрезмерное количество удобрений.

Раньше мы рассказывали о том, зачем опытные дачники закапывают старое ведро на огороде.

Также мы сообщали о том, для чего и как правильно разрыхлять почву на огороде.

растения
урожай
советы
огород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня