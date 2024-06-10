Почему нельзя поливать растения на огороде холодной водой — как это повлияет на урожай

Дачник, поливающий свой огород. Фото: Decorexpro

Все хозяева знают, как важно правильно и тщательно ухаживать за огородом, в частности, регулярно поливать цветы и культуры. Но немногие знают, что делать это категорически нельзя, используя холодную воду, иначе можно вообще остаться без урожая.

Новини.LIVE рассказывает о причинах отказа от холодной воды при поливе растений на огороде.

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Сейчас лето, а это высокая температура воздуха и засуха, поэтому огород нуждается в особом уходе в этот период. Ни в коем случае нельзя забывать поливать овощи и зелень, ведь в засушливое время им нужен высокий уровень влаги. Но делать это нужно очень осторожно.

Ни в коем случае нельзя пользоваться холодной водой при поливе культур, ведь это может очень плохо повлиять на урожай.

Дачница, поливающая растения в теплице. Фото: Pinterest

Причины не поливать растения холодной водой

Замедление роста и развития

Когда вы поливаете свой огород холодной водой, вы рискуете навредить растениям, ведь они привыкли расти в более теплых условиях. От холодной воды может пострадать корневая система растений, что, в свою очередь, плохо повлияет на их рост и развитие.

Разрыв клеток

Более того, из-за резких перепадов температуры воздуха могут разорваться клетки растений, поэтому листья станут желтыми, а их общее состояние испортится. В этом случае вы можете забыть о хорошем урожае на своем огороде.

Процесс полива растений на огороде. Фото: Freepik

Рекомендации по поливу растений

Опытные огородники рекомендуют поливать растения на огороде водой, температура которой составляет от 18 до 24 градусов тепла. Это поможет растениям стойко выдержать жару даже после резкого перепада температуры.

Эксперты советуют налить утром воды, поставить ее под прямые солнечные лучи и уже в вечернее время ею поливать растения.

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