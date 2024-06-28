Как поливать огород летом в жару — правила и полезные советы для щедрого урожая

Девушка поливает огород летом. Фото: freepik.com

Конечно, каждый дачник и огородник, высаживая на грядки разные культуры, стремится получить качественный и щедрый урожай. Однако, чтобы это действительно удалось, важное внимание следует уделить качественному поливу земельного участка. Полив становится важной составляющей успешного садоводства, особенно в жаркий период.

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Так, если температура воздуха достаточно долго превышает +29°C, большинство растений начинает быстро терять влагу. Из-за жары помидоры, кабачки и огурцы могут прекратить цвести и формировать завязи.

Как часто необходимо поливать растения в жару

На этот вопрос точного ответа вам не даст никто, ведь на частоту полива влияют многие факторы, в частности, тип почвы, отсутствие или наличие мульчирования, виды растений и т.д.

Перед поливом обязательно проверьте влажность почвы. Легкая земля быстрее высыхает, поэтому растения требуют более частого полива. Тяжелая почва удерживает влагу лучше, поэтому полив может быть реже.

Общий совет — 1 раз в 2-3 суток для растений в открытом грунте и 2 раза в сутки для тепличных.

Все огородные культуры нужно поливать под корень. Если поливать растения сверху, то быстро "сгорят" листья, ведь капли воды будут выполнять роль увеличительных линз.

Девушка поливает клубнику на огороде. Фото: freepik.com

Когда поливать огород в жару

Время полива очень важно. Новички часто увлажняют почву, когда им удобно, однако такой подход может привести к тому, что сверху растения сгорят, а внутри сварятся.

Чтобы не допустить катастрофы, запомните, никогда не поливайте растения среди дня, особенно с 12:00 до 15:00 часов, когда солнце печет сильнее всего.

Поливать огород нужно либо утром, либо вечером. Утром лучше это делать с 5:00 до 10:00 утра, пока жара не успела прийти. За это время растения смогут набраться влаги. Утренний полив наиболее экономный, ведь сводит к минимуму испарение. Кроме того, растения легче поглощают воду, когда они не подвергаются тепловому стрессу на пике жары.

Если полив утром невозможен, полейте в промежутке между 16:00 и 19:00. Не затягивайте с поливом вечером, иначе ночью вода в почве не успеет высохнуть, может образовываться грибок. Также прохладные и влажные условия привлекут улиток.

Женщина поливает растения на огороде. Фото: pexels.com

Можно ли поливать холодной водой

Нельзя поливать холодной водой, особенно из скважины или колодца, где температура воды может быть +7-9°C. Растения будут испытывать стресс и могут перестать правильно расти и развиваться.

Можно набрать воду в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке — оптимальной будет температура +24-25°C.

Зачем мульчировать растения на огороде

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве у корней. Чем толще слой, тем эффективнее защита от пересыхания. Как мульча пригодится почти все, что пропускает влагу и воздух, но препятствует перегреву земли и испарению влаги:

сено;

солома;

сосна;

сорняки без семян и т.д.

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