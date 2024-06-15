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Врожай в саду і на городі можна збільшити вдвічі — прикмета, що реально працює

15 червня 2024 06:52
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Народна прикмета, яка збільшує врожай вдвічі — що треба зробити з рослинами
Дівчина збирає врожай полуниці. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В Україні багато садівників та городників керуються старими народними прикметами, щоб, до прикладу, обрати найкращий день для посадки або забезпечити себе щедрим врожаєм за допомогою якогось особливого ритуалу чи правила. Більшість з цих прикмет звичайні забобони або ж данина традиціям. Проте, є одна, яка реально працює й навіть підтверджена сучасною наукою. 

Що це за прикмета та що треба зробити з рослинами, щоб збільшити свій врожай в саду та на городі вдвічі, читайте у нашому матеріалі Новини.LIVE

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Так, наші предки, які жили у повній гармонії з природою, щиро вірили, під час саджання рослини або догляду з нею необхідно розмовляти. До прикладу, говорити, що піклуєтеся про неї та хочете, щоб вона росла здоровою та красивою. Можна навіть співати приємних пісень або розповідати щось хороше. І, звичайно, усі роботи з рослинами необхідно проводити у гарному настрої. 

Звучить як нісенітниця? А от і ні! Метод справді працює й підтверджений наукою.

 

Зробіть це зі своїми рослинами і врожай вас приємно здивує —прикмета, що діє
Жінка прибирає бур'яни з городу. Фото: freepik.com

Що каже наука 

Декілька ґрунтовних досліджень науковців доводять, що рослини справді можуть сприймати звукові вібрації та хвилі й відгукуватися на відповідні для них частоти.

Є дослідження, яке продемонструвало, що рослини, яким вмикали класичну музику розвивалися швидше за ті, що росли у звичайних умовах. 

А дослідники з Університету Індіани у своїй науковій праці заявили, що виявили у рослин чутливі механорецептори, які можуть розпізнавати коливання повітря, викликані звуком. Ці механорецептори розташовані на листках, стеблах і коренях рослин. Коли рослина чує звук, механорецептори активуються і передають сигнал до клітин рослини. Цей сигнал може призвести до зміни метаболізму рослини, а також до зміни її поведінки.

Наприклад, рослини можуть чути звук дощу і реагувати на нього, закривши свої листки. Вони також можуть чути звук тварин і виробляти хімічні речовини, які роблять їх менш привабливими для хижаків.

Ще одне дослідження науковців з Тель-Авівського університету продемонструвало, що рослини вміють спілкуватися між собою, а також кричати від болю ультразвуком, який людське вухо не здатне вловити, а от більшість тварин можуть це робити. 

 

Раніше ми писали, які корисні садові та городні роботи можна зробити на вихідних.

Нагадаємо, ми розповідали, як поливати картоплю, щоб урожай не засох і не згнив.

Також радимо дізнатися, як пересадити рослину в саду, щоб не нашкодити їй.

сад
наука
рослини
город
прикмети
врожай

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