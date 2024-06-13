Що робити на городі та в саду на вихідних 15-16 червня — список корисних робіт

Жінка працює на городі та висаджує рослини. Фото: freepik.com

У розпал літа на городі та в саду багато роботи: розпушити грядки, прополоти, внести добрива, полити рослини, зібрати перший врожай. А можливо, варто щось досадити чи посіяти. Інколи важко визначитися, за що ж братися першим.

На допомогу прийде Новини.LIVE, які підготували для вас список корисних робіт на городі та в саду, які варто провести на ці вихідні 15 та 16 червня.

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Обов'язкові роботи на городі

Якщо на вашому городі росте капуста

Капусту варто прополоти, якщо є бур'яни, розпушити ґрунт, щоб до коренів потрапив кисень, а також підгорнути. Не забудьте перевірити овоч на наявність шкідників, таких як білокрилка.

Також радимо дізнатися, який сорт капусти краще посадити, щоб заквасити на зиму.

Якщо ви посадили моркву

Моркву також варто прополоти, прорідити сходи, а також розпушити землю. Якщо у вашому регіоні вже спекотно та не має дощів, можливо вже час поливати рослину.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно полоти та проріджувати моркву.

Цибуля на городі

Цибулю варто захистити від цибулевої мухи біопрепаратами або професійними засобами.

На городі росте часник

Необхідно підгодувати озимий та ярий часник мінеральним добривом, полити овоч відстояною теплою водою. Також часник можна підживити, щоб зібрати великі головки.

Якщо ви вирощуєте томати

Якщо у вашому регіоні не було сильних дощів, то на вихідних саме час полити томати відстояною теплою водою. Варто поливати обережно, щоб волога не потрапила на листки. Також ґрунт необхідно прополоти, розпушити та замульчувати.

Щоб плоди росли великими та соковитими, кущики рослини варто підживити органікою. Обробити томати від хвороб та шкідників біопрепаратами.

Крім цього, радимо дізнатися, що посадити біля помідорів для великого врожаю.

Вирощування картоплі на городі

За відсутності опадів, картоплю необхідно правильно полити. Можна підгодувати городню культуру органічними добривами. Розповідаємо, які чотири добрива здатні значно підвищити врожайність картоплі, збільшити розмір бульб і поліпшити імунітет рослини.

Жінка доглядає за картоплею на городі. Фото: freepik.com

Обов'язкові роботи у саду

Догляд за яблунею вишнею та черешнею у саду

Доглядаючи за яблунею, вишнею або черешнею варто прополоти та замульчувати ствол.

У червні можна підгодувати добривами абрикоси та персики. Таким чином можна збільшити врожай.

Як доглядати за півоніями, щоб вони квітнули

За півоніями необхідно доглядати наступним чином:

видалити зів'ялі квітки разом з частиною квітконоса;

обробити кущі інсектицидами від комах;

полити квіти теплою водою, що відстоялася, з розрахунку 1-2 відра на дорослий кущ.

Як доглядати за трояндами

Квіти необхідно вчасно поливати, обрізати, стежити, щоб на них не напали шкідники, та обробляти троянди від хвороб та шкідників.

А ще радимо дізнатися, які рослини не можна садити біля троянди. А також навіщо заривати цвях у горщик з трояндою.

Полуниця у саду

Перш за все, варто знати, коли та як садити полуницю влітку 2024 року, щоб ласувати власною корисною та смачною ягодою. Крім цього, щоб врожай цієї ягоди вас здивував її можна підживити, до прикладу дріжджами.

Раніше ми писали, що буде, якщо посадити липу біля дому.

Нагадаємо, ми розповідали, які рослини у жодному разі не можна садити біля картоплі, щоб не втратити врожай.

Також радимо дізнатися, як пересадити рослину в саду, щоб не нашкодити їй.