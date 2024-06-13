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Чим підживити яровий і озимий часник на городі, щоб потім зібрати великий урожай

13 червня 2024 06:52
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживлювати озимий і яровий часник на городі — як це правильно робити
Дачник, який тримає урожай часнику. Фото: Love The Garden
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Для часника, як і для будь-якої іншої культури на городі, дуже важливий етап підживлення, адже тільки так він виростає великим і негірким. Щоб мати багатий урожай озимого і ярового часнику, варто розуміти, як і чим його підживлювати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підживлення часнику на городі

Досвідчені городники знають, що відмінність між озимим і яровим часником полягає лише у строках підживлення. У квітні озимий часник вже стає зеленим, а ось яровий тільки саджаються, тому розвиток останнього затримується на три-чотири тижні.

Саме у червні відбувається завершаючий етап розвитку часнику, адже в цей період він викидає квіткові стрілки із насінням, а під землею починає з’являтися голівка. Тоді варто виламувати квіткові стрілки, залишаючи їх на двох-трьох рослинах, адже вони відбирають у часника багато сил.

Зеленый чеснок на огороде
Зелений часник на городі. Фото: Pinterest

Які добрива додавати до часнику і як його підживлювати

Досвідчені дачники радять використовувати мінеральні добрива, до складу яких входить калій. Йдеться про такі добрива, як:

  • Хлористий калій чи калійна сіль
  • Селітра калієва
  • Сульфат калію або сірчанокислий калій
  • Монофосфат калію
  • Калімагнезія

Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення озимого і ярового часнику, візьміть 20 грамів калімагнезії і розчиніть у десяти літрах води або дві столові ложки нітроамофоски і розчиніть у такій самій кількості води. Якщо ви хочете підживити часник нітрофоскою, розчиніть її у такій самій пропорції, як і нітроамофоску.

Большой урожай чеснока на огороде
Великий урожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Якщо говорити про органічні добрива, то часник можна підживити таким добривом, як:

  • Гумат калію або лігногумат калійний
  • Деревна зола або зола від спалювання соломи

У цьому випадку розсипте порошок деревної золи у пропорції 50 грамів на один квадратний метр і полийте землю теплою водою. Також можете приготувати і суміш з деревної золи у пропорції 100 грамів на три літри гарячої води. Залиште це на добу, потім розведіть чистою водою до об’єма в десять літрів і полийте часник між рядами.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати часник, який став жовтим. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати полуницю у період цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати огірки на городі, щоб врятувати поганий урожай.

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