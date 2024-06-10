Чим підживлювати полуницю під час цвітіння — найкращі поради дачникам

Фермер перевіряє врожай полуниці. Фото: google.com

Полуниця — одна з найочікуваніших ягід літа. Українці обожнюють її за неповторний солодкий смак та аромат й не рідко вирощують самостійно на своїх присадибних ділянках. Проте, щоб отримати дійсно щедрий врожай великої та соковитої ягоди, важливо пам'ятати про вчасне внесення добрив.

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Новини.LIVE ділиться перевіреними порадами для дачників, садівників та городників, чим підживлювати полуницю під час цвітіння.

Підживлення полуниці під час цвітіння — найкращі варіанти добрив

Важливо пам'ятати, що саме від підживлення під час квітнення буде залежати, який врожай ми отримаємо. Адже цей етап розвитку дуже важливий. Рослина у цей час потребує великої кількості поживних речовин, щоб перетворити квіточки на соковитий великий плід.

Водночас необов'язково купувати якісь дорогі засоби, набагато краще можуть подіяти прості та натуральні інгредієнти, які є вдома завжди.

Так, досвідчені садівники радять використовувати під час цвітіння полуниці такі добрива:

Розчин на основі йоду — необхідно розчинити у 10 л води 10 крапель звичайного аптечного йоду. Таким розчином кроплять полуницю до розпускання перших квіточок. Кисле молоко або кефір — містять калій, фосфор, сірку і покращують кислотність землі. Молочний продукт розбавляють водою у подвійному розмірі. Потім його ллють не ближче ніж в 10 сантиметрах від кущика. Їм можна обприскувати листя. Хлібне підживлення — взяти велику миску та засипати її хлібом на 2/3 та залити теплою водою. Накрити кришкою з гнітом і потримати у теплі півтора-два тижні. Далі настій процідити та розбавити водою у пропорції 1 до 10. Місткість для приготування добрива має бути великою, через те, що у процесі бродіння виділяється піна. Х лібна підгодівля здатна навіть захистити полуницю від цвілі. Борна кислота, марганцівка та зола — 1 л золи, 2 г марганцівки та 2 г борної кислоти треба розчинити у 10 л води. Підживлюють полуницю таким добривом один раз після звичайного поливу. Це може покращити зав’язь на полуниці. Коров'ячий гній — перед використанням гною як добрива, треба його розбавити водою та краще взяти трохи підгнилий, щоб не було багато азоту. У стандартне відро всипають 2,5 кг коров'ячого гною, заповнюють його до країв простою водою і залишають на добу. Після чого палицею гарненько перемішують. Слід поливати рослину обережно, щоб гній не потрапив на прикореневу шийку рослини.

Раніше ми писали, як правильно поливати полуницю, щоб зібрати найсолодші ягоди.

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