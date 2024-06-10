Чем подкармливать клубнику во время цветения — лучшие советы дачникам

Фермер проверяет урожай клубники. Фото: google.com

Клубника — одна из самых ожидаемых ягод лета. Украинцы обожают ее за неповторимый сладкий вкус и аромат и нередко выращивают самостоятельно на своих приусадебных участках. Однако, чтобы получить действительно щедрый урожай крупной и сочной ягоды, важно помнить о своевременном внесении удобрений.

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Подкормка клубники во время цветения — лучшие варианты удобрений

Важно помнить, что именно от подкормки во время цветения будет зависеть, какой урожай мы получим. Ведь этот этап развития очень важен. Растение в это время нуждается в большом количестве питательных веществ, чтобы превратить цветочки в сочный крупный плод.

В то же время необязательно покупать какие-то дорогие средства, гораздо лучше могут подействовать простые и натуральные ингредиенты, которые есть дома всегда.

Так, опытные садоводы советуют использовать во время цветения клубники такие удобрения:

Раствор на основе йода — необходимо растворить в 10 л воды 10 капель обычного аптечного йода. Таким раствором обрызгивают клубнику до распускания первых цветочков. Кислое молоко или кефир — содержат калий, фосфор, серу и улучшают кислотность земли. Молочный продукт разбавляют водой в двойном размере. Затем его льют не ближе чем в 10 сантиметрах от кустика. Им можно опрыскивать листья. Хлебная подкормка — взять большую миску и засыпать ее хлебом на 2/3 и залить теплой водой. Накрыть крышкой с фитилем и подержать в тепле полторы-две недели. Далее настой процедить и разбавить водой в пропорции 1 к 10. Вместимость для приготовления удобрения должна быть большой из-за того, что в процессе брожения выделяется пена. Хлебная подкормка способна даже защитить клубнику от плесени. Борная кислота, марганцовка и зола — 1 л золы, 2 г марганцовки и 2 г борной кислоты растворить в 10 л воды. Подкармливают клубнику таким удобрением один раз после обычного полива. Это может улучшить завязь на клубнике. Коровий навоз — перед использованием навоза в качестве удобрения, нужно его разбавить водой и лучше взять немного подгнивший, чтобы не было много азота. В стандартное ведро всыпают 2,5 кг коровьего навоза, заполняют его до краев простой водой и оставляют на сутки. После чего палкой хорошенько перемешивают. Следует поливать растение осторожно, чтобы гной не попал на прикорневую шейку растения.

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