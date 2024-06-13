Чем подкармливать озимый и яровой чеснок на огороде — как это правильно делать

Дачник, держащий урожай чеснока. Фото: Love The Garden

Для чеснока, как и для любой другой культуры на огороде, очень важен этап подкормки, ведь только так он вырастает большим и негорьким. Чтобы иметь богатый урожай озимого и ярового чеснока, следует понимать, как и чем его подкармливать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Подкормка чеснока на огороде

Опытные огородники знают, что разница между озимым и яровым чесноком заключается только в сроках подкормки. В апреле озимый чеснок уже становится зеленым, а вот яровые только сажаются, поэтому развитие последнего задерживается на три-четыре недели.

Именно в июне проходит завершающий этап развития чеснока, ведь в этот период он выбрасывает цветочные стрелки с семенами, а под землей начинает появляться головка. Тогда следует выламывать цветочные стрелки, оставляя их на двух-трех растениях, ведь они отнимают у чеснока много сил.

Зеленый чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Какие удобрения добавлять к чесноку и как его подкармливать

Опытные дачники рекомендуют использовать минеральные удобрения, в состав которых входит калий. Речь идет о таких удобрениях, как:

Хлористый калий или калийная соль

Селитра калиевая

Сульфат калия или сернокислый калий

Монофосфат калия

Калимагнезия

Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки озимого и ярового чеснока, возьмите 20 грамм калимагнезии и растворите в десяти литрах воды или две столовые ложки нитроаммофоски и растворите в таком же количестве воды. Если вы хотите подкормить чеснок нитрофоском, растворите его в такой же пропорции, как и нитроаммофоска.

Большой урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Если говорить об органических удобрениях, то чеснок можно подкормить таким удобрением, как:

Гумат калия или лигногумат калийный

Древесная зола или зола от сжигания соломы

В этом случае рассыпьте порошок древесной золы в пропорции 50 грамм на один квадратный метр и полейте землю теплой водой. Также можете приготовить и смесь из древесной золы в пропорции 100 грамм на три литра горячей воды. Оставьте это на сутки, затем разведите чистой водой до объема в десять литров и полейте чеснок между рядами.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти чеснок, который стал желтым.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать клубнику в период цветения.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать огурцы на огороде, чтобы спасти плохой урожай.