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Чем подкормить яровой и озимый чеснок на огороде, чтобы потом собрать большой урожай

13 июня 2024 06:52
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкармливать озимый и яровой чеснок на огороде — как это правильно делать
Дачник, держащий урожай чеснока. Фото: Love The Garden
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Для чеснока, как и для любой другой культуры на огороде, очень важен этап подкормки, ведь только так он вырастает большим и негорьким. Чтобы иметь богатый урожай озимого и ярового чеснока, следует понимать, как и чем его подкармливать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подкормка чеснока на огороде

Опытные огородники знают, что разница между озимым и яровым чесноком заключается только в сроках подкормки. В апреле озимый чеснок уже становится зеленым, а вот яровые только сажаются, поэтому развитие последнего задерживается на три-четыре недели.

Именно в июне проходит завершающий этап развития чеснока, ведь в этот период он выбрасывает цветочные стрелки с семенами, а под землей начинает появляться головка. Тогда следует выламывать цветочные стрелки, оставляя их на двух-трех растениях, ведь они отнимают у чеснока много сил.

Зеленый чеснок на огороде
Зеленый чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Какие удобрения добавлять к чесноку и как его подкармливать

Опытные дачники рекомендуют использовать минеральные удобрения, в состав которых входит калий. Речь идет о таких удобрениях, как:

  • Хлористый калий или калийная соль
  • Селитра калиевая
  • Сульфат калия или сернокислый калий
  • Монофосфат калия
  • Калимагнезия

Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки озимого и ярового чеснока, возьмите 20 грамм калимагнезии и растворите в десяти литрах воды или две столовые ложки нитроаммофоски и растворите в таком же количестве воды. Если вы хотите подкормить чеснок нитрофоском, растворите его в такой же пропорции, как и нитроаммофоска.

Большой урожай чеснока на огороде
Большой урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Если говорить об органических удобрениях, то чеснок можно подкормить таким удобрением, как:

  • Гумат калия или лигногумат калийный
  • Древесная зола или зола от сжигания соломы

В этом случае рассыпьте порошок древесной золы в пропорции 50 грамм на один квадратный метр и полейте землю теплой водой. Также можете приготовить и смесь из древесной золы в пропорции 100 грамм на три литра горячей воды. Оставьте это на сутки, затем разведите чистой водой до объема в десять литров и полейте чеснок между рядами.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти чеснок, который стал желтым.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать клубнику в период цветения.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать огурцы на огороде, чтобы спасти плохой урожай.

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огород
чеснок

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