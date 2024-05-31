Чим підживити огірки, яким не вистачає калію — дієвий засіб

Дачник, який збирає огірки на городі. Фото: Pinterest

Зазвичай огірки самі показують, чого їм не вистачає для нормального розвитку, тому коли ви бачите певні ознаки, терміново виправляйте це. Щоб покращити врожайність цієї культури на городі, варто знати, чим та як її потрібно підживлювати.

Новини.LIVE розповідає про те, як врятувати урожай цього овоча.

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Як зрозуміти, чого не вистачає огіркам

Якщо ви хочете виростити на своїй ділянці великі та соковиті огірки, тримайте декілька порад. Якщо ви побачили на листях плодів жовтуваті краї, а самі плоди за формою стали схожими на грушу, це означає, що в їхньому складі не вистачає такої речовини, як калій.

Ознака, яка вказує на дефіцит калію в огірках. Фото: Pinterest

Щоб забезпечити овочі цим компонентом, варто розуміти, в яких добривах він присутній. Тільки так можна врятувати свій врожай і зробити так, щоб друзі та родина були у справжньому захваті, куштуючи огірки з вашого власного городу.

Як забезпечити огірки калієм

Досвідчені городники точно знають, що калій міститься у такому чудовому добриві, як деревна зола. Однак, перш, ніж використовувати золу на своєму городі, ретельно її просійте, щоб в ній не залишилося жодних зайвих шлаків. Щоб приготувати дієвий засіб для підживлення огірків, вам знадобиться:

Вода — десять літрів

Просіяна деревна зола — один повний стакан

Додайте деревну золу до води і ретельно перемішайте цей розчин, щоб зола розчинилася у воді. Залиште суміш на одну добу, після чого полийте кореневу систему огірків по влажному ґрунту.

Дачниця, яка поливає огірки на городі. Фото: Freepik

Таким чином можна відновити вміст калію у складі цього овоча, а потім зібрати великий урожай, якому позаздрять абсолютно всі.

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