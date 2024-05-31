Чем подкормить огурцы, которым не хватает калия — действенное средство

Дачник, собирающий огурцы на огороде. Фото: Pinterest

Обычно огурцы сами показывают, чего им не хватает для нормального развития, поэтому, когда вы видите определенные признаки, срочно исправляйте это. Чтобы улучшить урожайность этой культуры на огороде, следует знать, чем и как ее нужно подкармливать.

Новини.LIVE рассказывает о том, как спасти урожай этого овоща.

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Как понять, чего не хватает огурцам

Если вы хотите вырастить на своем участке большие и сочные огурцы, следуйте нескольким советам. Если вы увидели на листьях плодов желтоватые края, а сами плоды по форме стали похожи на грушу, значит, в их составе не хватает такого вещества, как калий.

Признак, указывающий на дефицит калия в огурцах. Фото: Pinterest

Чтобы обеспечить овощи этим компонентом, следует понимать, в каких удобрениях он присутствует. Только так можно спасти свой урожай и сделать так, чтобы друзья и семья были в настоящем восторге, пробуя огурцы с вашего собственного огорода.

Как обеспечить огурцы калием

Опытные огородники точно знают, что калий содержится в таком чудесном удобрении, как древесная зола. Однако, прежде, чем использовать золу на своем огороде, тщательно ее просейте, чтобы в ней не осталось никаких лишних шлаков. Чтобы приготовить действенное средство для подкормки огурцов, вам понадобится:

Вода — десять литров

Просеянная древесная зола — один полный стакан

Добавьте древесную золу в воду и тщательно перемешайте этот раствор, чтобы зола растворилась в воде. Оставьте смесь на одни сутки, после чего полейте корневую систему огурцов по влажной почве.

Дачница, которая поливает огурцы на огороде. Фото: Freepik

Таким образом, можно восстановить содержание калия в составе этого овоща, а затем собрать большой урожай, которому позавидуют абсолютно все.

Напомним, мы писали о том, на каком расстоянии нужно сажать огурцы на огороде.

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