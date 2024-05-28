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Як врятувати пожовклий часник на городі — дієві методи

28 травня 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому жовтіє часник на городі — як врятувати урожай
Людина, яка зриває пожовклий часник на городі. Фото: The Better India
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Багато городників навесні помічають на часнику пожовтіння, яке виникає через неправильний розвиток рослини. Щоб позбутися цієї проблеми, потрібно знати, чому це відбувається і як можна врятувати врожай часнику на своєму городі.

Новини.LIVE розповідає про причини пожовтіння і лікування часнику.

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Пожовтів часник — чому так

Експерти стверджують, що часник стає жовтим, здебільшого, через низький рівень вологи, погану родючість ґрунту, низьку температуру повітря вночі або шкідників. В деяких випадках часник може жовтіти через неправильне підживлення або через дефіцит добрив.

Пожелтевшие листья чеснока на огороде
Пожовкле листя часнику на городі. Фото: Pinterest

Як врятувати часник, який пожовтів через шкідників

Щоб врятувати в такому випадку врожай, вам знадобиться:

  • Спирт — 50 грамів
  • Вода — вісім літрів

Змішайте ці інгредієнти та обприскуйте і поливайте грядку з часником щовечора, коли надворі більше 25 градусів тепла. 

Також можна скористатися іншим розчином, взявши такі інгредієнти, як:

  • Сіль — 250 грамів
  • Вода — десять літрів

Розбавте сіль у воді та поливайте цієї сумішшю грядки, а через десять днів підживіть часник якимось препаратом від шкідників.

Желтые и засохшие листья чеснока на огороде
Жовте і засохле листя часнику на городі. Фото: Medium

Як врятувати часник, який пожовтів через дефіцит речовин

Якщо ви посадили озимий часник і помітили, що він навесні став жовтим, настав час підживлювати його. Але перш, ніж додавати добрива до рослини, розпушіть ґрунт і приготуйте суміш, яка складається з таких інгредієнтів, як:

  • Йод — 40 крапель
  • Вода — десять літрів

Це добриво активує ріст рослини і не дасть різним грибковим хворобам вразити часник, що особливо важливо для великого врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити на городі, щоб захистити культури від шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко та ефективно позбутися цвілі на рослині. 

Також ми повідомляли про те, з яких домашніх відходів можна зробити ефективне добриво для рослин. 

врожай
город
часник
шкідники

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