Чому жовтіє часник на городі — як врятувати урожай

Людина, яка зриває пожовклий часник на городі. Фото: The Better India

Багато городників навесні помічають на часнику пожовтіння, яке виникає через неправильний розвиток рослини. Щоб позбутися цієї проблеми, потрібно знати, чому це відбувається і як можна врятувати врожай часнику на своєму городі.

Новини.LIVE розповідає про причини пожовтіння і лікування часнику.

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Пожовтів часник — чому так

Експерти стверджують, що часник стає жовтим, здебільшого, через низький рівень вологи, погану родючість ґрунту, низьку температуру повітря вночі або шкідників. В деяких випадках часник може жовтіти через неправильне підживлення або через дефіцит добрив.

Пожовкле листя часнику на городі. Фото: Pinterest

Як врятувати часник, який пожовтів через шкідників

Щоб врятувати в такому випадку врожай, вам знадобиться:

Спирт — 50 грамів

Вода — вісім літрів

Змішайте ці інгредієнти та обприскуйте і поливайте грядку з часником щовечора, коли надворі більше 25 градусів тепла.

Також можна скористатися іншим розчином, взявши такі інгредієнти, як:

Сіль — 250 грамів

Вода — десять літрів

Розбавте сіль у воді та поливайте цієї сумішшю грядки, а через десять днів підживіть часник якимось препаратом від шкідників.

Жовте і засохле листя часнику на городі. Фото: Medium

Як врятувати часник, який пожовтів через дефіцит речовин

Якщо ви посадили озимий часник і помітили, що він навесні став жовтим, настав час підживлювати його. Але перш, ніж додавати добрива до рослини, розпушіть ґрунт і приготуйте суміш, яка складається з таких інгредієнтів, як:

Йод — 40 крапель

Вода — десять літрів

Це добриво активує ріст рослини і не дасть різним грибковим хворобам вразити часник, що особливо важливо для великого врожаю.

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