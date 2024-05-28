Почему желтеет чеснок на огороде — как спасти урожай

Человек, который срывает пожелтевший чеснок на огороде. Фото: The Better India

Многие огородники весной замечают на чесноке пожелтение, которое возникает из-за неправильного развития растения. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно знать, почему это происходит и как можно спасти урожай чеснока на своем огороде.

Новини.LIVE рассказывает о причинах пожелтения и лечения чеснока.

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Пожелтел чеснок — почему так

Эксперты утверждают, что чеснок становится желтым, в основном, из-за низкого уровня влаги, плохого плодородия почвы, низкой температуры воздуха ночью или вредителей. В некоторых случаях чеснок может желтеть из-за неправильной подкормки или из-за дефицита удобрений.

Пожелтевшие листья чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Как спасти чеснок, пожелтевший из-за вредителей

Чтобы спасти в таком случае урожай, вам понадобится:

Спирт — 50 грамм

Вода — восемь литров

Смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте и поливайте грядку с чесноком каждый вечер, когда на улице более 25 градусов тепла.

Также можно воспользоваться другим раствором, взяв такие ингредиенты, как:

Соль — 250 грамм

Вода — десять литров

Разбавьте соль в воде и поливайте этой смесью грядки, а через десять дней подживите чеснок каким-нибудь препаратом от вредителей.

Желтые и засохшие листья чеснока на огороде. Фото: Medium

Как спасти чеснок, пожелтевший из-за дефицита веществ

Если вы посадили озимый чеснок и заметили, что он весной стал желтым, пора подкармливать его. Но прежде, чем добавлять удобрения к растению, разрыхлите почву и приготовьте смесь, состоящую из таких ингредиентов, как:

Йод — 40 капель

Вода — десять литров

Это удобрение активирует рост растения и не даст разным грибковым болезням поразить чеснок, что особенно важно для большого урожая.

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