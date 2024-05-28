Почему желтеет чеснок на огороде — как спасти урожай

Как спасти пожелтевший чеснок на огороде — действенные методы
Многие огородники весной замечают на чесноке пожелтение, которое возникает из-за неправильного развития растения. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно знать, почему это происходит и как можно спасти урожай чеснока на своем огороде.
Новини.LIVE рассказывает о причинах пожелтения и лечения чеснока.
Пожелтел чеснок — почему так
Эксперты утверждают, что чеснок становится желтым, в основном, из-за низкого уровня влаги, плохого плодородия почвы, низкой температуры воздуха ночью или вредителей. В некоторых случаях чеснок может желтеть из-за неправильной подкормки или из-за дефицита удобрений.
Как спасти чеснок, пожелтевший из-за вредителей
Чтобы спасти в таком случае урожай, вам понадобится:
- Спирт — 50 грамм
- Вода — восемь литров
Смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте и поливайте грядку с чесноком каждый вечер, когда на улице более 25 градусов тепла.
Также можно воспользоваться другим раствором, взяв такие ингредиенты, как:
- Соль — 250 грамм
- Вода — десять литров
Разбавьте соль в воде и поливайте этой смесью грядки, а через десять дней подживите чеснок каким-нибудь препаратом от вредителей.
Как спасти чеснок, пожелтевший из-за дефицита веществ
Если вы посадили озимый чеснок и заметили, что он весной стал желтым, пора подкармливать его. Но прежде, чем добавлять удобрения к растению, разрыхлите почву и приготовьте смесь, состоящую из таких ингредиентов, как:
- Йод — 40 капель
- Вода — десять литров
Это удобрение активирует рост растения и не даст разным грибковым болезням поразить чеснок, что особенно важно для большого урожая.
Напомним, мы писали о том, что посадить на огороде, чтобы защитить культуры от вредителей.
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