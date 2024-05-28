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Как спасти пожелтевший чеснок на огороде — действенные методы

28 мая 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему желтеет чеснок на огороде — как спасти урожай
Человек, который срывает пожелтевший чеснок на огороде. Фото: The Better India
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Многие огородники весной замечают на чесноке пожелтение, которое возникает из-за неправильного развития растения. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно знать, почему это происходит и как можно спасти урожай чеснока на своем огороде.

Новини.LIVE рассказывает о причинах пожелтения и лечения чеснока.

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Пожелтел чеснок — почему так

Эксперты утверждают, что чеснок становится желтым, в основном, из-за низкого уровня влаги, плохого плодородия почвы, низкой температуры воздуха ночью или вредителей. В некоторых случаях чеснок может желтеть из-за неправильной подкормки или из-за дефицита удобрений.

Пожелтевшие листья чеснока на огороде
Пожелтевшие листья чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Как спасти чеснок, пожелтевший из-за вредителей

Чтобы спасти в таком случае урожай, вам понадобится:

  • Спирт — 50 грамм
  • Вода — восемь литров

Смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте и поливайте грядку с чесноком каждый вечер, когда на улице более 25 градусов тепла.

Также можно воспользоваться другим раствором, взяв такие ингредиенты, как:

  • Соль — 250 грамм
  • Вода — десять литров

Разбавьте соль в воде и поливайте этой смесью грядки, а через десять дней подживите чеснок каким-нибудь препаратом от вредителей.

Желтые и засохшие листья чеснока на огороде.
Желтые и засохшие листья чеснока на огороде. Фото: Medium

Как спасти чеснок, пожелтевший из-за дефицита веществ

Если вы посадили озимый чеснок и заметили, что он весной стал желтым, пора подкармливать его. Но прежде, чем добавлять удобрения к растению, разрыхлите почву и приготовьте смесь, состоящую из таких ингредиентов, как:

  • Йод — 40 капель
  • Вода — десять литров

Это удобрение активирует рост растения и не даст разным грибковым болезням поразить чеснок, что особенно важно для большого урожая.

Напомним, мы писали о том, что посадить на огороде, чтобы защитить культуры от вредителей.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно избавиться от плесени на растении.

Также мы сообщали о том, из каких домашних отходов можно сделать эффективное удобрение для растений.

урожай
огород
чеснок
вредители

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