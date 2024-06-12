Як прополювати, загартовувати і мульчувати помідори — поради для великого врожаю

Літня дачниця, яка збирає помідори на городі. Фото: Pinterest

Помідори мають багато сортів, яким необхідно від трьох до чотирьох місяців теплих умов з температурою повітря 21-27°C, щоб сформувати свої плоди. Щоб виростити смачні та соковиті томати, їх варто правильно прополоти, загартувати і замульчувати.

Новини.LIVE розповідає, як це робити.

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Як правильно прополювати помідори

Міцна коренева системи помідорів покращує загальну врожайність всього куща цього овоча, тому необхідно підгортати рослину. Щоб це правильно зробити, насипте під кореневу систему маленький пагорб на висоту в три сантиметри, що допоможе кущам мати додаткове коріння і зміцнити стару кореневу систему.

Деякі городники створюють дощаний короб 20 на 20 сантиметрів, і вже туди додають збагачений ґрунт.

Урожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Як правильно загартовувати помідори

Не секрет, що томати повинні звикнути до навколишніх умов, тому їх важливо правильно загартовувати. Для цього десь за тиждень до посіву розсади у відкритий ґрунт винесіть цю розсаду на свіже повітря і потримайте її в таких умовах декілька годин.

Але, при цьому, обирати необхідно ту ділянку, де немає вітру і є невелика тінь. Далі поступово залишайте томати на більше годин надворі, роблячи це протягом тижня або десяти днів.

Розсада помідорів у ємностях. Фото: Pinterest

Як правильно мульчувати томати

У літній сезон досвідчені городники радять постелити тонкий шар соломи або іншої мульчи, щоб у ґрунті зберігався необхідний рівень вологи. Проте, у весняний період робити це не рекомендується, адже ґрунт повинен добре прогрітися під сонячними променями.

Тому навесні краще відмовитися від того, щоб покривати рослини на городі мульчею.

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