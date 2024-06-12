Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Догляд помідорів на городі — як їх прополювати, загартовувати і мульчувати arrow

Догляд помідорів на городі — як їх прополювати, загартовувати і мульчувати

12 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як прополювати, загартовувати і мульчувати помідори — поради для великого врожаю
Літня дачниця, яка збирає помідори на городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Помідори мають багато сортів, яким необхідно від трьох до чотирьох місяців теплих умов з температурою повітря 21-27°C, щоб сформувати свої плоди. Щоб виростити смачні та соковиті томати, їх варто правильно прополоти, загартувати і замульчувати.

Новини.LIVE розповідає, як це робити.

Читайте також:

Як правильно прополювати помідори

Міцна коренева системи помідорів покращує загальну врожайність всього куща цього овоча, тому необхідно підгортати рослину. Щоб це правильно зробити, насипте під кореневу систему маленький пагорб на висоту в три сантиметри, що допоможе кущам мати додаткове коріння і зміцнити стару кореневу систему.

Деякі городники створюють дощаний короб 20 на 20 сантиметрів, і вже туди додають збагачений ґрунт.

Урожай помидоров на огороде
Урожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Як правильно загартовувати помідори

Не секрет, що томати повинні звикнути до навколишніх умов, тому їх важливо правильно загартовувати. Для цього десь за тиждень до посіву розсади у відкритий ґрунт винесіть цю розсаду на свіже повітря і потримайте її в таких умовах декілька годин.

Але, при цьому, обирати необхідно ту ділянку, де немає вітру і є невелика тінь. Далі поступово залишайте томати на більше годин надворі, роблячи це протягом тижня або десяти днів.

Рассада помидоров в емкостях
Розсада помідорів у ємностях. Фото: Pinterest

Як правильно мульчувати томати

У літній сезон досвідчені городники радять постелити тонкий шар соломи або іншої мульчи, щоб у ґрунті зберігався необхідний рівень вологи. Проте, у весняний період робити це не рекомендується, адже ґрунт повинен добре прогрітися під сонячними променями.

Тому навесні краще відмовитися від того, щоб покривати рослини на городі мульчею.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто покласти в лунку при посадці помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обробляти насіння томатів від фітофтори. 

Також ми повідомляли про те, як правильно садити помідори на городі, щоб зібрати великий урожай.

поради
врожай
помідори
город

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна