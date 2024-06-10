Як правильно заморозити томати на зиму — корисні поради та важливі нюанси

Цілі заморожені помідори. Фото: homesteadandchill.com

Українці взимку не дуже люблять купляти свіжі томати в магазинах, насамперед через високу ціну та "пластмасовий" запах та смак несезонних помідорів. Тому варіант з заморожуванням овочів на зиму є одним з найвдаліших методів затримати літо на вашій кухні.

Як зберегти в заморожених помідорах корисні вітаміни групи B, калій, йод, магній, цинк та залізо.

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Термін зберігання

Томати збережуть усі свої корисні властивості у морозилці протягом чотирьох місяців. Тобто, залежно від кількості заморожених помідорів, їх має вистачити на усю зиму та березень.

Підготовка до заморожування

Візьміть тверді стиглі не перезрілі плоди.

Вимийте їх під проточною водою.

Гарно висушіть.

Заморожування томатів

Найкраще цілими заморожувати помідори сорту чері, які займають менше місця в морозильній камері.

Можна порізати томати на кільця або довільні шматочки.

Заморозити помідори кілька годин на дощечці.

Після цього можна перекласти овочі у контейнер або пакети.

Фото: recipes.net

Заморожене пюре

Свіжі помідори можна зберігати у вигляді пюре, щоб використовувати взимку як томатну пасту для борщу та інших страв.

Перебийте томати в блендері.

Розлийте у зручні формочки — силіконові для випічки або форми для льоду.

Залиште на 8-12 годин у морозильній камері.

Перекладіть формоване заморожене пюре у пакети.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.