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Будуть наче з грядки — як правильно заморозити томати на зиму

10 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно заморозити томати на зиму — корисні поради та важливі нюанси
Цілі заморожені помідори. Фото: homesteadandchill.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Українці взимку не дуже люблять купляти свіжі томати в магазинах, насамперед через високу ціну та "пластмасовий" запах та смак несезонних помідорів. Тому варіант з заморожуванням овочів на зиму є одним з найвдаліших методів затримати літо на вашій кухні.

Як зберегти в заморожених помідорах корисні вітаміни групи B, калій, йод, магній, цинк та залізо.

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Термін зберігання

Томати збережуть усі свої корисні властивості у морозилці протягом чотирьох місяців. Тобто, залежно від кількості заморожених помідорів, їх має вистачити на усю зиму та березень.

Підготовка до заморожування

  • Візьміть тверді стиглі не перезрілі плоди.
  • Вимийте їх під проточною водою.
  • Гарно висушіть.

Заморожування томатів

  • Найкраще цілими заморожувати помідори сорту чері, які займають менше місця в морозильній камері.
  • Можна порізати томати на кільця або довільні шматочки.
  • Заморозити помідори кілька годин на дощечці.
  • Після цього можна перекласти овочі у контейнер або пакети.

 

Будуть наче з грядки — як правильно заморозити томати на зиму - фото 1
Фото: recipes.net

Заморожене пюре

  • Свіжі помідори можна зберігати у вигляді пюре, щоб використовувати взимку як томатну пасту для борщу та інших страв.
  • Перебийте томати в блендері.
  • Розлийте у зручні формочки — силіконові для випічки або форми для льоду.
  • Залиште на 8-12 годин у морозильній камері.
  • Перекладіть формоване заморожене пюре у пакети.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.

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помідор
продукти
помідори
Приготування
кухня

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