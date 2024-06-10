Як правильно заморозити томати на зиму — корисні поради та важливі нюанси

Будуть наче з грядки — як правильно заморозити томати на зиму
10 червня 2024 06:40
Цілі заморожені помідори. Фото: homesteadandchill.com
Українці взимку не дуже люблять купляти свіжі томати в магазинах, насамперед через високу ціну та "пластмасовий" запах та смак несезонних помідорів. Тому варіант з заморожуванням овочів на зиму є одним з найвдаліших методів затримати літо на вашій кухні.
Як зберегти в заморожених помідорах корисні вітаміни групи B, калій, йод, магній, цинк та залізо.
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Термін зберігання
Томати збережуть усі свої корисні властивості у морозилці протягом чотирьох місяців. Тобто, залежно від кількості заморожених помідорів, їх має вистачити на усю зиму та березень.
Підготовка до заморожування
- Візьміть тверді стиглі не перезрілі плоди.
- Вимийте їх під проточною водою.
- Гарно висушіть.
Заморожування томатів
- Найкраще цілими заморожувати помідори сорту чері, які займають менше місця в морозильній камері.
- Можна порізати томати на кільця або довільні шматочки.
- Заморозити помідори кілька годин на дощечці.
- Після цього можна перекласти овочі у контейнер або пакети.
Заморожене пюре
- Свіжі помідори можна зберігати у вигляді пюре, щоб використовувати взимку як томатну пасту для борщу та інших страв.
- Перебийте томати в блендері.
- Розлийте у зручні формочки — силіконові для випічки або форми для льоду.
- Залиште на 8-12 годин у морозильній камері.
- Перекладіть формоване заморожене пюре у пакети.
Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.
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