Как правильно заморозить томаты на зиму — полезные советы и важные нюансы

Целые замороженные помидоры. Фото: homesteadandchill.com

Украинцы зимой не очень любят покупать свежие томаты в магазинах, в первую очередь из-за высокой цены и "пластмассового" запаха и вкуса несезонных помидоров. Поэтому вариант с замораживанием овощей на зиму является одним из самых удачных способов задержать лето на вашей кухне.

Как сохранить в замороженных помидорах полезные витамины группы B, калий, йод, магний, цинк и железо.

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Срок хранения

Томаты сохранят все свои полезные свойства в морозилке в течение четырех месяцев. То есть, в зависимости от количества замороженных помидоров, их должно хватить на всю зиму и март.

Подготовка к заморозке

Возьмите твердые спелые не перезревшие плоды.

Вымойте их под проточной водой.

Хорошо высушите.

Замораживание томатов

Лучше всего замораживать помидоры сорта черри, которые занимают меньше места в морозильной камере.

Можно порезать томаты на кольца или произвольные кусочки.

Заморозить помидоры несколько часов в дощечке.

После этого можно переложить овощи в контейнер или пакеты.

Фото: recipes.net

Замороженное пюре

Свежие помидоры можно хранить в виде пюре, чтобы использовать зимой в качестве томатной пасты для борща и других блюд.

Перебейте томаты в блендере.

Разлейте в удобные формочки — силиконовые для выпечки или формы для льда.

Оставьте на 8-12 часов в морозильной камере.

Переложите формованное пюре в пакеты.

Раньше мы писали, как правильно замораживать на зиму клубнику и шампиньоны.