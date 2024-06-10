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Будут как с грядки — как правильно заморозить томаты на зиму

10 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно заморозить томаты на зиму — полезные советы и важные нюансы
Целые замороженные помидоры. Фото: homesteadandchill.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Украинцы зимой не очень любят покупать свежие томаты в магазинах, в первую очередь из-за высокой цены и "пластмассового" запаха и вкуса несезонных помидоров. Поэтому вариант с замораживанием овощей на зиму является одним из самых удачных способов задержать лето на вашей кухне.

Как сохранить в замороженных помидорах полезные витамины группы B, калий, йод, магний, цинк и железо.

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Срок хранения

Томаты сохранят все свои полезные свойства в морозилке в течение четырех месяцев. То есть, в зависимости от количества замороженных помидоров, их должно хватить на всю зиму и март.

Подготовка к заморозке

  • Возьмите твердые спелые не перезревшие плоды.
  • Вымойте их под проточной водой.
  • Хорошо высушите.

Замораживание томатов

  • Лучше всего замораживать помидоры сорта черри, которые занимают меньше места в морозильной камере.
  • Можно порезать томаты на кольца или произвольные кусочки.
  • Заморозить помидоры несколько часов в дощечке.
  • После этого можно переложить овощи в контейнер или пакеты.

 

Будут как из грядки — как правильно заморозить томаты на зиму - фото 1
Фото: recipes.net

Замороженное пюре

  • Свежие помидоры можно хранить в виде пюре, чтобы использовать зимой в качестве томатной пасты для борща и других блюд.
  • Перебейте томаты в блендере.
  • Разлейте в удобные формочки — силиконовые для выпечки или формы для льда.
  • Оставьте на 8-12 часов в морозильной камере.
  • Переложите формованное пюре в пакеты.

Раньше мы писали, как правильно замораживать на зиму клубнику и шампиньоны.

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