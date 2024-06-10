Как правильно заморозить томаты на зиму — полезные советы и важные нюансы

Будут как с грядки — как правильно заморозить томаты на зиму
10 июня 2024 06:40
Целые замороженные помидоры. Фото: homesteadandchill.com
Украинцы зимой не очень любят покупать свежие томаты в магазинах, в первую очередь из-за высокой цены и "пластмассового" запаха и вкуса несезонных помидоров. Поэтому вариант с замораживанием овощей на зиму является одним из самых удачных способов задержать лето на вашей кухне.
Как сохранить в замороженных помидорах полезные витамины группы B, калий, йод, магний, цинк и железо.
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Срок хранения
Томаты сохранят все свои полезные свойства в морозилке в течение четырех месяцев. То есть, в зависимости от количества замороженных помидоров, их должно хватить на всю зиму и март.
Подготовка к заморозке
- Возьмите твердые спелые не перезревшие плоды.
- Вымойте их под проточной водой.
- Хорошо высушите.
Замораживание томатов
- Лучше всего замораживать помидоры сорта черри, которые занимают меньше места в морозильной камере.
- Можно порезать томаты на кольца или произвольные кусочки.
- Заморозить помидоры несколько часов в дощечке.
- После этого можно переложить овощи в контейнер или пакеты.
Замороженное пюре
- Свежие помидоры можно хранить в виде пюре, чтобы использовать зимой в качестве томатной пасты для борща и других блюд.
- Перебейте томаты в блендере.
- Разлейте в удобные формочки — силиконовые для выпечки или формы для льда.
- Оставьте на 8-12 часов в морозильной камере.
- Переложите формованное пюре в пакеты.
Раньше мы писали, как правильно замораживать на зиму клубнику и шампиньоны.
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