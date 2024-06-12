Как пропалывать, закаливать и мульчировать помидоры — советы для большого урожая

Пожилая дачница, которая собирает помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Помидоры имеют много сортов, которым необходимо от трех до четырех месяцев теплых условий с температурой воздуха 21-27°C, чтобы сформировать свои плоды. Чтобы вырастить вкусные и сочные томаты, их следует правильно прополоть, закалить и замульчировать.

Новини.LIVE рассказывает, как это делать.

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Прочная корневая система помидоров улучшает общую урожайность всего куста этого овоща, поэтому необходимо окучивать растение. Чтобы это правильно сделать, насыпьте под корневую систему маленький холм на высоту в три сантиметра, что поможет кустам иметь дополнительные корни и укрепить старую корневую систему.

Некоторые огородники создают дощатый короб 20 на 20 сантиметров и уже туда добавляют обогащенную почву.

Урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно закалять помидоры

Не секрет, что томаты должны свыкнуться с окружающими условиями, поэтому их важно правильно закалять. Для этого за неделю до посева рассады в открытую почву вынесите эту рассаду на свежий воздух и подержите ее в таких условиях несколько часов.

Но, при этом, выбирать необходимо тот участок, где нет ветра и есть небольшая тень. Далее постепенно оставляйте томаты на больше часов на улице, делая это в течение недели или десяти дней.

Рассада помидоров в емкостях. Фото: Pinterest

Как правильно мульчировать томаты

В летний сезон опытные огородники советуют постелить тонкий слой соломы или другой мульчи, чтобы в почве сохранялся необходимый уровень влаги. Однако, в весенний период делать это не рекомендуется, ведь почва должна хорошо прогреться под солнечными лучами.

Поэтому весной лучше отказаться от того, чтобы покрывать растения на огороде мульчей.

Напомним, мы писали о том, что следует положить в лунку при посадке помидоров на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обрабатывать семена томатов от фитофторы.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать помидоры на огороде, чтобы собрать большой урожай.