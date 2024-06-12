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Уход за помидорами на огороде — как их пропалывать, закаливать и мульчировать

12 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как пропалывать, закаливать и мульчировать помидоры — советы для большого урожая
Пожилая дачница, которая собирает помидоры на огороде. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Помидоры имеют много сортов, которым необходимо от трех до четырех месяцев теплых условий с температурой воздуха 21-27°C, чтобы сформировать свои плоды. Чтобы вырастить вкусные и сочные томаты, их следует правильно прополоть, закалить и замульчировать.

Новини.LIVE рассказывает, как это делать.

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Как правильно пропалывать помидоры

Прочная корневая система помидоров улучшает общую урожайность всего куста этого овоща, поэтому необходимо окучивать растение. Чтобы это правильно сделать, насыпьте под корневую систему маленький холм на высоту в три сантиметра, что поможет кустам иметь дополнительные корни и укрепить старую корневую систему.

Некоторые огородники создают дощатый короб 20 на 20 сантиметров и уже туда добавляют обогащенную почву.

Урожай помидоров на огороде
Урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно закалять помидоры

Не секрет, что томаты должны свыкнуться с окружающими условиями, поэтому их важно правильно закалять. Для этого за неделю до посева рассады в открытую почву вынесите эту рассаду на свежий воздух и подержите ее в таких условиях несколько часов.

Но, при этом, выбирать необходимо тот участок, где нет ветра и есть небольшая тень. Далее постепенно оставляйте томаты на больше часов на улице, делая это в течение недели или десяти дней.

Рассада помидоров в емкостях
Рассада помидоров в емкостях. Фото: Pinterest

Как правильно мульчировать томаты

В летний сезон опытные огородники советуют постелить тонкий слой соломы или другой мульчи, чтобы в почве сохранялся необходимый уровень влаги. Однако, в весенний период делать это не рекомендуется, ведь почва должна хорошо прогреться под солнечными лучами.

Поэтому весной лучше отказаться от того, чтобы покрывать растения на огороде мульчей.

Напомним, мы писали о том, что следует положить в лунку при посадке помидоров на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обрабатывать семена томатов от фитофторы.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать помидоры на огороде, чтобы собрать большой урожай.

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