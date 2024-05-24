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Скористайтеся цими добривами, щоб не втратити врожай — чим підживити картоплю

24 травня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Якими добривами підживити картоплю, щоб зібрати щедрий врожай — є чотири види
Догляд за картоплею на городі. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Картопля — овоч, який українці щороку вирощують на своїх присадибних ділянках, городах та дачах. Він невибагливий й не потребує якогось особливого догляду. Проте, якщо приділяти культурі належну увагу й не забувати про підживлення, врожай можна отримати втричі більший. 

Які чотири добрива здатні значно підвищити врожайність картоплі, збільшити розмір бульб і поліпшити імунітет рослини, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

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Чим підгодувати картоплю перед цвітінням — чотири найкращі добрива

Як розповідають досвідчені городники, для підвищення врожайності картоплю досить удобрювати 3-4 рази на рік. Для того, щоб плід рослини набирав масу, культурі необхідні такі речовини як:

  • азот;
  • калій;
  • фосфор. 

А щоб поліпшити смакові якості овочу, необхідний:

  • цинк;
  • бор. 

Важливо: перші два підживлення вносяться відразу після появи молодих сходів, і третє — до розпускання квітів.

Також вносити добрива можна двома способами:

  1. Посипати грядки та поєднати підживлення з підгортанням.
  2. Обприскати кущі рідиною з добривом.

 

Чим підгодувати картоплю перед цвітінням — чотири найкращі добрива
Городник поливає картоплю. Фото: freepik.com

Чотири найкращі добрива для картоплі: 

1. Гній 

Саме компост, перепрілий гній або курячий послід багаті на азот, калій, кальцій. Таке добриво можна зробити самостійно, а можна купити вже готове в агромагазині. Підсилити дію гною можна за допомогою торфу. 

Підживлювати гноєм картоплю варто після появи молодих пагонів, приготувавши розчин: 1 л свіжого гною на 10 л води. Поливати сумішшю необхідно міжряддя картоплі.

2. Зола

Деревна зола багата на важливі для картоплі мікроелементи. Щоб підгодувати рослину, підготуйте розчин: 1 склянка золи на 10 л теплої води. Дайте розчину настоятися 24 години. Далі таким добривом можна поливати картоплю під кущ. Один кухоль на один кущ. 

3. Дріжджі 

Ще один варіант, чим удобрювати картоплю після посадки, це звичайні харчові дріжджі. Змішайте 10 г сухих дріжджів, 50 г цукру і 10 л води. Залиште на день, а потім розведіть розчин чистою водою у співвідношенні 1:5 і полийте грядки.

Дріжджовий розчин вносять двічі — до цвітіння і на пізньому етапі росту, приблизно за місяць до викопування. 

4. Мінеральне підживлення

Мінеральні підгодівлі містять всі необхідні овочу мікроелементи та легко вбираються в корінь. Підбирати препарат рекомендується залежно від стадії розвитку рослини.

Підгодувати картоплю на різних етапах росту слід таким чином:

  • після появи сходів — сечовина, аміачна селітра, сульфат калію, борна кислота;
  • під час бутонізації — суперфосфат, фосфоритне борошно, кісткове борошно, гумінова кислота;
  • під час і після цвітіння — карбонат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій.

Важливо: перед застосуванням обов'язково прочитайте інструкцію до препарату і вдягніть захисні рукавички.

 

Раніше ми розповідали, як правильно різати картоплю для посадки. 

Нагадаємо, ми писали, які рослини у жодному разі не можна садити біля картоплі, щоб не втратити врожай.

Також радимо вам дізнатися, які сорти картоплі точно не варто обирати українцям для посадки.

овочі
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