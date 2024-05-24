Какими удобрениями подкормить картофель, чтобы собрать щедрый урожай — четыре вида

Уход за картофелем на огороде. Фото: freepik.com

Картофель — овощ, который украинцы ежегодно выращивают на своих приусадебных участках, огородах и дачах. Он неприхотлив и не нуждается в каком-либо особом уходе. Однако, если уделять культуре должное внимание и не забывать о подкормках, урожай можно получить втрое больше.

Какие четыре удобрения способны значительно повысить урожайность картофеля, увеличить размер клубней и улучшить иммунитет растения, рассказываем далее в нашем материале.

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Как рассказывают опытные огородники, для повышения урожайности картофель достаточно удобрять 3-4 раза в год. Для того чтобы плод растения набирал массу, культуре необходимы такие вещества как:

азот;

калий;

фосфор.

А чтобы улучшить вкусовые качества овоща, необходим:

цинк;

бор.

Важно: первые две подкормки вносятся сразу после появления молодых ростков, и третья — к распусканию цветов.

Также вносить удобрения можно двумя способами:

Посыпать грядки и соединить подкормку с окучиванием. Опрыскать кусты жидкостью с удобрением.

Огородник поливает картофель. Фото: freepik.com

Четыре лучших удобрения для картофеля:

1. Навоз

Именно компост, перепревший навоз или куриный помет богаты азотом, калием, кальцием. Такое удобрение можно сделать самостоятельно, а можно купить готовое в агромагазине. Усилить действие навоза можно с помощью торфа.

Подкармливать навозом картофель следует после появления молодых побегов, приготовив раствор: 1 л свежего навоза на 10 л воды. Поливать смесью необходимо междурядья картофеля.

2. Зола

Древесная зола богата важными для картофеля микроэлементами. Чтобы прикормить растение, подготовьте раствор: 1 стакан золы на 10 л теплой воды. Дайте раствору настояться 24 часа. Далее таким удобрением можно поливать картофель под куст. Одна кружка на один куст.

3. Дрожжи

Еще один вариант, чем удобрять картофель после посадки, это обычные пищевые дрожжи. Смешайте 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара и 10 л воды. Оставьте на день, а затем разведите раствор чистой водой в соотношении 1:5 и полейте грядки.

Дрожжевой раствор вносят дважды — до цветения и на позднем этапе роста, примерно за месяц до выкапывания.

4. Минеральная подкормка

Минеральные подкормки содержат все необходимые овощи микроэлементы и легко впитываются в корень. Подбирать препарат рекомендуется в зависимости от стадии развития растения.

Подкормить картофель на разных этапах роста следует следующим образом:

после появления всходов — мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота;

— мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота; во время бутонизации — суперфосфат, фосфоритная мука, костная мука, гуминовая кислота;

— суперфосфат, фосфоритная мука, костная мука, гуминовая кислота; во время и после цветения — карбонат калия, сульфат калия, сернокислый калий.

Важно: перед применением обязательно прочтите инструкцию к препарату и наденьте защитные перчатки.

Раньше мы рассказывали, как правильно резать картофель для посадки.

Напомним, мы писали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать у картофеля, чтобы не потерять урожай.

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