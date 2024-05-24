Як різати картоплю для садіння та що слід зробити, щоб збільшити врожай

Городник розрізає картоплю для посадки. Фото: google.com

Один зі спірних методів, які часто використовують городники, щоб збільшити свій урожай, — різання картоплі перед посадкою. Хтось вважає його недієвим. Проте, професіонали стверджують, якщо процедуру провести правильно результат вас приємно здивує.

Як правильно різати картоплю для посадки, розповідають експерти "Аграрної Країни".

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Чому картоплю варто розрізати перед посадкою

Виявляється, розрізаючи плід ми стимулюємо проростання вічок. І таким чином збільшуємо кількість насіннєвих матеріалів. Адже кожна частина картоплі, що містить вічки, може бути використана як окремий посадковий матеріал.

На практиці було доведено, що на цілій бульбі в результаті так званого апікального домінування проростають не всі вічка. Деякі так і залишаються сплячими й відмирають.

Міф про розрізану картоплю для посадки

Часто можна почути, що розрізаючи бульбу на частини, ми позбавляємо майбутню рослину живлення. Проте, це твердження є хибним, адже картопля містить здебільшого крохмаль, тоді як майбутня рослина для росту потребує білок.

Які є недоліки методу розрізання картоплі

Головний недолік цього методу — через незахищену поверхню можуть проникати гнильні й хвороботворні мікроорганізми. Проте, цього можна уникнути, якщо дотримуватися правил підготовки бульби до посадки.

Також варто враховувати, що розрізана картопля більш вразлива до низьких температур та перезволоженого ґрунту.

Розрізання картоплі перед посадкою. Фото: google.com

Як правильно різати картоплю

Для посадки необхідно використовувати верхні частини картоплі, де зосереджено від 50 до 75% всіх вічок. Так можна забезпечити більшу врожайність.

Краще за все розрізати бульбу навпіл. При дефіциті посадкового матеріалу картоплю ріжуть на дві частини вздовж (від апікальної частини з великою кількістю вічок до протилежної, базальної).

Якщо картоплина надто велика, можна навіть на три частини. При діленні на 3 частини спочатку відрізають третину, а потім ще ріжуть уздовж на дві. Оптимальна маса частинок бульби — 25-30 г. Це означає, що бульби масою 50-60 г треба різати на дві частини, 75-90 — на три.

Коли різати картоплю для посадки

Звичайно, це не можна робити у день самої посадки. Різати варто почати мінімум за п'ять днів. Ще краще — 25-30 днів до посадки.

Це необхідно для того, щоб на розрізі утворилася ранова перидерма — твердий шар, що захищає частини картоплі від несприятливих впливів середовища. Чим довше картопля зберігається розрізаною, тим товща перидерма.

Розрізаний посадковий матеріал варто розкласти розрізом до верху. Можна на сонці або ж у світлому теплому приміщенні, де температура вдень тримається 16-18°C, вночі — 8-10°C. Проте, при інтенсивному подовженні паростків температуру вночі знижують до 4-6°C. Вологість повітря — 90-95%.

Як садити розрізану картоплю

Як зазначають експерти, частини бульб висаджують за тією ж схемою, як і цілі. Можна посадити дещо густіше. Садіння починають, коли ґрунт прогріється до 6-7°C на глибину посадки 6-8 см, це дещо менше, ніж цілу картоплю.

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