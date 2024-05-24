Как резать картофель для посадки и что нужно сделать, чтобы увеличить урожай

Огородник разрезает картофель для посадки. Фото: google.com

Один из спорных методов, часто используемых огородниками, чтобы увеличить свой урожай, — резка картофеля перед посадкой. Кто-то считает его недейственным. Однако профессионалы утверждают, если процедуру провести правильно результат вас приятно удивит.

Как правильно резать картофель для посадки, рассказывают эксперты "Аграрна Країна".

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Почему картофель следует разрезать перед посадкой

Оказывается, разрезая плод мы стимулируем прорастание "глазок". И таким образом увеличиваем количество семенных материалов. Ведь каждая часть картофеля, содержащая "глазки", может быть использована как отдельный посадочный материал.

На практике было доказано, что на целом клубне в результате так называемого апикального доминирования прорастают не все глазки. Некоторые так и остаются спящими и умирают.

Миф о разрезанном картофеле для посадки

Часто можно услышать, что разрезая клубень на части, мы лишаем будущее растение питания. Однако это утверждение ошибочно, ведь картофель содержит в основном крахмал, тогда как будущее растение для роста нуждается в белке.

Каковы недостатки метода разрезания картофеля

Главный недостаток этого метода — через незащищенную поверхность могут проникать гнилостные и болезнетворные микроорганизмы. Однако этого можно избежать, если соблюдать правила подготовки клубня к посадке.

Также следует учитывать, что разрезанный картофель более уязвим к низким температурам и переувлажненной почве.

Разрезка картофеля перед посадкой. Фото: google.com

Как правильно резать картофель

Для посадки необходимо использовать верхние части картофеля, где сосредоточено от 50 до 75% всех "глазок". Так можно обеспечить большую урожайность.

Лучше всего разрезать клубень пополам. При дефиците посадочного материала картофель режут на две части вдоль (от апикальной части с большим количеством "глазок" до противоположной, базальной).

Если картофель слишком большой, можно даже на три части. При делении на 3 части сначала отрезают треть, а затем еще режут вдоль на два. Оптимальная масса половинок клубня — 25-30 г. Это означает, что клубни массой 50-60 г нужно резать на две части, 75-90 — на три.

Когда резать картофель для посадки

Конечно, это нельзя делать в день посадки. Резать следует начать минимум за пять дней. Еще лучше — 25-30 дней до посадки.

Это необходимо для того, чтобы на разрезе образовалась раневая перидерма — жесткий слой, защищающий части картофеля от неблагоприятных воздействий среды. Чем дольше картофель сохраняется разрезанным, тем толще перидерма.

Разрезанный посадочный материал следует разложить разрезом вверх. Можно на солнце или в светлом теплом помещении, где температура днем держится 16-18°C, ночью — 8-10°C. Однако при интенсивном удлинении ростков температуру ночью снижают до 4-6°C. Влажность воздуха — 90-95%.

Как сажать разрезанный картофель

Как отмечают эксперты, части клубней высаживают по той же схеме, что и целые. Можно посадить несколько гуще. Посадку начинают, когда почва прогреется до 6-7°C на глубину посадки 6-8 см, это несколько меньше, чем целый картофель.

Раньше мы рассказывали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать у картофеля, чтобы не потерять урожай.

Напомним, мы писали, какие неприхотливые растения можно посадить на даче, чтобы меньше проводить времени на огороде, но иметь хороший результат.

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