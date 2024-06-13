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Догляд капусти на городі — як правильно прополоти, підгорнути і розпушити культуру

13 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно прополоти, підгорнути і розпушити капусту на городі — поради для врожаю
Дачник, який обрізає капусту на городі. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете мати великий і багатий урожай капусти на своєму городі, її необхідно правильно і ретельно доглядати. Мається на увазі постійний полив, підживлення, прополка, розпушування і підгортання, які за умови комбінування допоможуть виростити найсмачнішу капусту.

Новини.LIVE розповідає про прополку, розпушування і підгортання капусти.

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Як правильно доглядати капусту

Навіщо і як прополювати капусту на городі

Щоб виростити велику капусту, її необхідно прополювати, тобто, видаляти бур’яни. Річ у тому, що вони забирають у культури всі необхідні для її розвитку поживні компоненти, а також збільшують ризик враження капусти шкідниками і різними хворобами.

Якщо ви побачили серед бур’янів хвощ, дикий щавель і подорожник, то це вказує на кислу реакцію ґрунту, а це не можна допускати під час вирощування капусти. Щоб нейтралізувати кислотність ґрунту, досвідчені городники радять підживити його золою у кількості 200 грамів на один квадратний метр.

Человек, который ухаживает за капустой
Людина, яка доглядає капусту. Фото: Freepik

Навіщо і як розпушувати капусту

Розпушувати варто лише зволожений ґрунт, тому проводити цю процедуру потрібно одразу після дощу або поливу городу. Робити це варто не частіше одного разу на тиждень, щоб коренева система рослин отримала необхідний рівень кисню.

Причому, розпушувати потрібно лише поверхневий шар ґрунту на глибині не більше п’яти сантиметрів. При цьому, можна користуватися тяпкою або робити це власноруч.

Уход за капустой на огороде
Догляд капусти на городі. Фото: Alamy

Навіщо і як підгортати капусту

Капусту варто підгортати на початку літа, повторно проводячи цю процедуру в середині липня або на початку серпня. Спочатку це збільшує товщину стебла, зміцнюючи його, і потім формується правильна форма качана і зміцнюється коріння. 

Причому, робити це потрібно лише тоді, коли надворі немає вітру і дощу. Зробіть холм заввишки не менш, ніж 30 сантиметрів, і дочекайтеся, поки не менш, ніж на 15 сантиметрів, просохне ґрунт.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися білокрилки на капусті. 

Раніше ми розповідали про те, чим підживити капусту для багатого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити поруч із капустою на городі.

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догляд

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