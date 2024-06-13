Как правильно прополоть, окучить и разрыхлить капусту на огороде — советы для урожая

Дачник, который обрезает капусту на огороде. Фото: Freepik

Если вы хотите иметь большой и богатый урожай капусты на своем огороде, за ней необходимо правильно и тщательно ухаживать. Имеется в виду постоянный полив, подкормка, прополка, рыхление и окучивание, которые при комбинировании помогут вырастить самую вкусную капусту.

Новини.LIVE рассказывает о прополке, рыхлении и окучивании капусты.

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Зачем и как пропалывать капусту на огороде

Чтобы вырастить большую капусту, ее необходимо пропалывать, то есть, удалять сорняки. Дело в том, что они забирают у культуры все необходимые для развития питательные компоненты, а также увеличивают риск поражения капусты вредителями и различными болезнями.

Если вы увидели среди сорняков хвощ, дикий щавель и подорожник, это указывает на кислую реакцию почвы, а этого нельзя допускать во время выращивания капусты. Чтобы нейтрализовать кислотность почвы, опытные огородники советуют подкормить ее золой в количестве 200 грамм на один квадратный метр.

Человек, который ухаживает за капустой. Фото: Freepik

Зачем и как разрыхлять капусту

Разрыхлять следует только увлажненную почву, поэтому проводить эту процедуру нужно сразу после дождя или полива огорода. Делать это следует не чаще одного раза в неделю, чтобы корневая система растений получила необходимый уровень кислорода.

Причем, разрыхлять нужно лишь поверхностный слой почвы на глубине не более пяти сантиметров. При этом, можно пользоваться тяпкой или делать это собственноручно.

Уход за капустой на огороде. Фото: Alamy

Зачем и как окучивать капусту

Капусту следует окучивать в начале лета, повторно проводя эту процедуру в середине июля или в начале августа. Сначала это увеличивает толщину стебля, укрепляя его, а затем формируется правильная форма кочана и укрепляются корни.

Причем, делать это нужно только тогда, когда на улице нет ветра и дождя. Сделайте холм высотой не менее 30 сантиметров, и дождитесь, пока не менее, чем на 15 сантиметров, просохнет почва.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от белокрылки на капусте.

Раньше мы рассказывали о том, чем подкормить капусту для богатого урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения следует посадить рядом с капустой на огороде.