Що треба покласти в лунки помідорів для кращого врожаю — ефективні поради для дачників

Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Помідори — це культура на городі, яка не потребує особливого догляду, тому її дуже легко вирощувати. Але важливо розуміти, що варто покласти в лунки при посіві насіння цих овочів, щоб отримати великі та соковиті плоди томатів.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Чим підживити ґрунт перед посадкою помідорів

Якщо у вас важкий ґрунт на городі, підживіть його торфом, а якщо кислий — додайте доломітове борошно в кількості 350 грамів на один квадратний метр. Також перекопайте ґрунт, додаючи туди перегній або компост у кількості трьох кілограмів на один квадратний метр.

Якщо ви робите це навесні, за тиждень до посадки додайте до ґрунту 0,5 літрів настою пташиного посліду в пропорції один до 20 під кожну рослину. До того ж, експерти радять продезінфікувати ґрунт перед посадкою розсади.

Можна скористатися:

Слабким розчином марганцівки

Настоєм лушпиння цибулі, 0,5 відра якого потрібно залити окропом і залишити на 48 годин настоятися

Дачник, який садить помідори. Фото: Freepik

Що додати в лунки при посадці томатів

Якщо ви хочете потім зібрати великий урожай томатів, вам варто розуміти, що зберегти у себе вдома, щоб потім використати це на своєму городі. Досвідчені дачники рекомендують перед посадкою помідорів на городі покласти в лунки по одній жмені таких інгредієнтів, як:

Зола, яка містить багато калію

Товчена шкаралупа з яєць, яка є джерелом кальцію

Лушпиння з цибулі, яке захищає культури від шкідників

Після того, як ви поклали це в лунки, залийте їх невеликою кількістю води і посійте туди помідори. Ці добрива діятимуть, щонайменше, два тижні для того, щоб помідори могли заспокоїтися після пересадки з розсади у відкритий ґрунт і прижитися на новій ділянці.

Людина, яка висаджує томати на ділянці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити на одній ділянці з помідорами для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, коли краще посадити помідори у червні за місячним календарем.

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