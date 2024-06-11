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Що слід покласти в лунки при посадці помідорів, щоб виростити соковиті плоди

11 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що треба покласти в лунки помідорів для кращого врожаю — ефективні поради для дачників
Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Помідори — це культура на городі, яка не потребує особливого догляду, тому її дуже легко вирощувати. Але важливо розуміти, що варто покласти в лунки при посіві насіння цих овочів, щоб отримати великі та соковиті плоди томатів.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Чим підживити ґрунт перед посадкою помідорів

Якщо у вас важкий ґрунт на городі, підживіть його торфом, а якщо кислий — додайте доломітове борошно в кількості 350 грамів на один квадратний метр. Також перекопайте ґрунт, додаючи туди перегній або компост у кількості трьох кілограмів на один квадратний метр. 

Якщо ви робите це навесні, за тиждень до посадки додайте до ґрунту 0,5 літрів настою пташиного посліду в пропорції один до 20 під кожну рослину. До того ж, експерти радять продезінфікувати ґрунт перед посадкою розсади.

Можна скористатися:

  • Слабким розчином марганцівки
  • Настоєм лушпиння цибулі, 0,5 відра якого потрібно залити окропом і залишити на 48 годин настоятися
Дачник, сажающий помидоры
Дачник, який садить помідори. Фото: Freepik

Що додати в лунки при посадці томатів

Якщо ви хочете потім зібрати великий урожай томатів, вам варто розуміти, що зберегти у себе вдома, щоб потім використати це на своєму городі. Досвідчені дачники рекомендують перед посадкою помідорів на городі покласти в лунки по одній жмені таких інгредієнтів, як:

  • Зола, яка містить багато калію 
  • Товчена шкаралупа з яєць, яка є джерелом кальцію 
  • Лушпиння з цибулі, яке захищає культури від шкідників

Після того, як ви поклали це в лунки, залийте їх невеликою кількістю води і посійте туди помідори. Ці добрива діятимуть, щонайменше, два тижні для того, щоб помідори могли заспокоїтися після пересадки з розсади у відкритий ґрунт і прижитися на новій ділянці. 

Человек, высаживающий томаты на участке
Людина, яка висаджує томати на ділянці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити на одній ділянці з помідорами для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще посадити помідори у червні за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, що в жодному разі не можна вирощувати біля помідорів на городі. 

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