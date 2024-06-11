Что нужно положить в лунки помидоров для лучшего урожая — эффективные советы для дачников

Что стоит положить в лунки при посадке помидоров, чтобы вырастить сочные плоды
Помидоры — это культура на огороде, которая не требует особого ухода, поэтому ее очень легко выращивать. Но важно понимать, что следует положить в лунки при посеве семян этих овощей, чтобы получить большие и сочные плоды томатов.
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Чем подкормить почву перед посадкой помидоров
Если у вас тяжелая почва на огороде, подживите ее торфом, а если кислая — добавьте доломитовую муку в количестве 350 грамм на один квадратный метр. Также перекопайте почву, добавляя туда перегной или компост в количестве трех килограмм на один квадратный метр.
Если вы делаете это весной, за неделю до посадки добавьте в почву 0,5 литров настоя птичьего помета в пропорции один к 20 под каждое растение. К тому же, эксперты советуют продезинфицировать почву перед посадкой рассады.
Можно воспользоваться:
- Слабым раствором марганцовки
- Настоем луковой шелухи, 0,5 ведра которой нужно залить кипятком и оставить на 48 часов настояться
Что добавить в лунки при посадке томатов
Если вы хотите собрать большой урожай томатов, вам следует понимать, что сохранить у себя дома, чтобы потом использовать это на своем огороде. Опытные дачники рекомендуют перед посадкой помидоров на огороде положить в лунки по одной горсти таких ингредиентов, как:
- Зола, содержащая много калия
- Толченая скорлупа с яиц, которая является источником кальция
- Шелуху с лука, которая защищает культуры от вредителей
После того, как вы положили это в лунки, залейте их небольшим количеством воды и посейте туда помидоры. Эти удобрения будут действовать как минимум две недели для того, чтобы помидоры могли успокоиться после пересадки из рассады в открытую почву и прижиться на новом участке.
Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на одном участке с помидорами для хорошего урожая.
Раньше мы рассказывали о том, когда лучше посадить помидоры в июне по лунному календарю.
Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя выращивать возле помидоров на огороде.
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