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Что стоит положить в лунки при посадке помидоров, чтобы вырастить сочные плоды

11 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что нужно положить в лунки помидоров для лучшего урожая — эффективные советы для дачников
Человек, собирающий урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Помидоры — это культура на огороде, которая не требует особого ухода, поэтому ее очень легко выращивать. Но важно понимать, что следует положить в лунки при посеве семян этих овощей, чтобы получить большие и сочные плоды томатов.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Чем подкормить почву перед посадкой помидоров

Если у вас тяжелая почва на огороде, подживите ее торфом, а если кислая — добавьте доломитовую муку в количестве 350 грамм на один квадратный метр. Также перекопайте почву, добавляя туда перегной или компост в количестве трех килограмм на один квадратный метр.

Если вы делаете это весной, за неделю до посадки добавьте в почву 0,5 литров настоя птичьего помета в пропорции один к 20 под каждое растение. К тому же, эксперты советуют продезинфицировать почву перед посадкой рассады.

Можно воспользоваться:

  • Слабым раствором марганцовки
  • Настоем луковой шелухи, 0,5 ведра которой нужно залить кипятком и оставить на 48 часов настояться
Дачник, сажающий помидоры
Дачник, сажающий помидоры. Фото: Freepik

Что добавить в лунки при посадке томатов

Если вы хотите собрать большой урожай томатов, вам следует понимать, что сохранить у себя дома, чтобы потом использовать это на своем огороде. Опытные дачники рекомендуют перед посадкой помидоров на огороде положить в лунки по одной горсти таких ингредиентов, как:

  • Зола, содержащая много калия
  • Толченая скорлупа с яиц, которая является источником кальция
  • Шелуху с лука, которая защищает культуры от вредителей

После того, как вы положили это в лунки, залейте их небольшим количеством воды и посейте туда помидоры. Эти удобрения будут действовать как минимум две недели для того, чтобы помидоры могли успокоиться после пересадки из рассады в открытую почву и прижиться на новом участке.

Человек, высаживающий томаты на участке
Человек, высаживающий помидоры на участке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на одном участке с помидорами для хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше посадить помидоры в июне по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя выращивать возле помидоров на огороде.

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помидоры
огород

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