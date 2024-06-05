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Що посадити біля помідорів для великого врожаю — найкращі "друзі" для томатів

5 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що посадити біля помідорів на городі — найкращі рослини для томатів
Дачниця, яка показує урожай помідорів на городі. Фото: FOCUS online
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Дуже часто врожайність на городі залежить не тільки від типу ґрунту, а й від того, які рослини посаджені на одній ділянці. Наприклад, щоб мати великий урожай помідорів, варто розуміти, що краще посадити поруч із цією культурою.

Про це розповідає садівниця Tasha Medve на своїй сторінці в Instagram.

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Що таке супутня посадка на городі

Супутня посадка — це спосіб вирощування рослин на одній ділянці, щоб вони допомагали одна одній під час розвитку. Наприклад, деякі рослини захищають інші від різних шкідників, підживлюють ґрунт, додаючи туди необхідні корисні речовини, знижують ризик виникнення бур’янів і заохочують інші культури або квіти до цвітіння.

Що посадити на одній ділянці з помідорами

Садівниця Tasha Medve поділилася власними порадами, розповівши про те, що краще посадити біля томатів, щоб рослини не заважали одна одній.

Выращенные помидоры на огороде
Вирощені помідори на городі. Фото: Pinterest

Так, найкращими "сусідами" для помідорів садівниця називає такі рослини, як:

  • Базилік
  • Кущова квасоля
  • Лікарські нагідки і бораго, які допомагають боротися зі шкідниками
  • Морква
  • Салат
  • Огірки
  • Цибуля
  • Петрушка
  • Настурції
  • Перець
  • Селера
Публікація зі сторінки садівниці Tasha Medve
Поради садівниці Tasha Medve стосовно найкращих рослин для томатів. Фото: скриншот з Instagram

Чому варто посадити ці рослини біля томатів

Деякі садівники вважають, що певні рослини здатні покращити структуру ґрунту і створити затінок для помідорів, щоб не допустити прямого потрапляння сонячних променів. А дехто впевнений, що вони можуть навіть покращити присмак і ріст рослин.

Урожай спелых помидоров на огороде
Урожай стиглих помідорів на городі. Фото: Pinterest

При цьому, невисокі рослини, наприклад, трави, вважаються гарними "друзями" для помідорів. Річ у тому, що вони займають великий простір на городі, покривають ґрунт, знищують бур’яни і зберігають вологу в ґрунті. 

Нагадаємо, ми писали про те, що варто покласти до лунок при посадці помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим обробити насіння помідорів, щоб захистити його від фітофтори. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати помідори на городі в липні. 

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